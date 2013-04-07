ميزان بيماري فشارخون در خراسان شمالي از ميانگين كشوري بالاتر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مجدي ظهر يكشنبه در مراسم افتتاحيه هفته سلامت در بجنورد عنوان كرد: هفته جهاني بهداشت همه ساله از هفتم آوريل(18 فروردين) آغاز مي شود و در سال جاري نيز شعار"فشارخون را جدي بگيريم" براي اين هفته تعيين شده است.

وي با بيان اينكه فشارخون از بيماري هاي مزمن و غيرواگير محسوب مي شود كه زمينه ساز انواع سكته هاي مغزي و قلبي است، بر لزوم توجه جدي به اين بيماري تاكيد كرد و گفت: بر اساس تحقيقات به عمل آمده بيش از 50 درصد از بيماران مبتلا به اين بيماري، از بيماري خود اطلاع ندارند.

مجدي تصريح كرد: همچنين بر اساس اين تحقيقات متاسفانه در خراسان شمالي ميزان ابتلا به بيماري فشارخون در بين افراد بالاي 30 سال از ميانگين كشوري بالاتر است.

وي افزود: در سطح كشور به صورت ميانگين 16 درصد افراد بالاي 30 سال به بيماري فشارخون دچار شده اند در حالي كه اين ميزان در خراسان شمالي 19 درصد است.

اين مسئول تغذيه نامناسب و معايب موجود در رژيم غذايي افراد را يكي از مهمترين دلايل ابتلا به فشارخون ذكر كرد و گفت: مصرف بالاي مواد قندي و چربي و از طرف ديگر كمبود مصرف ماهي، ميوه و سبزيجات توسط مردم يكي از دلايل عمده ابتلا به بيماري فشارخون است.

وي تحرك و ورزش كم، مصرف دخانيات و استرس هاي شغلي، سياسي، اجتماعي، خانوادگي و ... را از جمله ديگر عوامل افزايش امكان ابتلا به اين بيماري دانست و افزود: در زمينه كم تحركي لازم است ورزش هاي همگاني در جامعه توسعه يابد و علاوه بر اين مصرف هرگونه دخانيات از جمله سيگار و قليان نيز متوقف شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحيه هفته سلامت در خراسان شمالي ظهر امروز با حضور مسئولين پزشكي و بهداشتي استان به صورت نمادين در دبيرستان دخترانه مروج سلامت عصمت بجنورد برگزار شد و در ديگر شهرستان هاي استان نيز با حضور مسئولين شهرستاني مراسماتي مشابه برگزارگرديده است.