پیش بینی 1290 شعبه اخذ رای در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا کافی ظهر یکشنبه در نشست خبری اظهارکرد: برای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز یک هزار و 290 صندوق رای پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه تعداد اعضا شوراها در روستاهای زیر هزار و 500 نفر جمعیت استان سه نفر عضو اصلی و دو عضو علی البدل خواهد بود، افزود: در روستاهای بالای یک هزار و 500 نفر جمعیت پنج عضو اصلی و سه عضو علی البدل انتخاب می شوند.

وی با بیان اینکه شهرهای زیر 20 هزار نفر پنج عضو اصلی و دو عضو علی البدل خواهند داشت، بیان داشت: شهرهای 20 تا 50 هزار نفر جمعیت هفتنفر عضو اصلی و سه عضو البدل هستند.

جانشین ستاد انتخابات خراسان جنوبی ادامه داد: در شهرهای 50 تا 100 هزار نفر 9 نفر عضو اصلی و چهار نفر عضو علی البدل و در شهرهای 100 تا 200 هزار نفر که فقط شهرستان بیرجند را شامل می شود 11 نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی البدل خواهند بود.

انتخاب 4870 عضو شورای اسلامی شهر و روستا در خراسان جنوبی

کافی اظهارداشت: بر این اساس در چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در 28 شهر استان در مجموع 152 نفر عضو اصلی و 62 نفر علی البدل انتخاب می شوند.

وی گفت: از مجموع 908 روستای استان نیز دو هزار و 778 نفر عضو اصلی و هزار و 843 نفر اعضا علی البدل انتخاب خواهند شد.

جانشین ستاد انتخابات خراسان جنوبی افزود: در هفت تیزه عشایری استان نیز 21 نفر اعضا اصلی و 14 نفر عضو علی البدل انتخاب می شوند.

وی مجموع اعضاء شوراهای اسلامی شهر و روستای استان در چهارمین دوره انتخابات چهار هزار و 870 نفر اعلام کرد و بیان داشت: این تعداد در سومین دوره انتخابات شوراها سه هزار و 300 نفر بوده است.

کافی از مجموع اعضا شوراهای اسلامی شهر و روستای استان دو هزار و 951 نفر اعضاء اصلی و هزار و 919 نفر اعضاء علی البدل خواهند بود.