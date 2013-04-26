به گزارش خبرنگار مهر، زهرا خسروشاهی، رکابزن تبریزی تنها نماینده ایران در سی و سومین دوره مسابقات دوچرخه‌سواری قهرمانی آسیا بود که در این رقابت‌ها عملکرد قابل قبولی از خود به جا گذاشت و موفق شد در مواد 500 متر تایم تریل انفرادی و اسکرچ به ترتیب در مقام‌های چهارم و پنجم آسیا قرار بگیرد.

این رکابزن تبریزی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نتایج کسب شده در مسابقات دوچرخه‌سواری قهرمانی آسیا تصریح کرد: هر زمان یاد مسابقات دوچرخه‌سواری قهرمانی آسیا می‌افتم، دلم می‌گیرد. تنها دو ساعت مانده بود که مسابقات بخش بانوان آغاز شود، من به محل برگزاری این رقابت‌ها رسیدم. واقعا در روز مسابقه خیلی خسته بودم و توان چندان بالایی برای رکاب زدن نداشتم.

وی ادامه داد: به دلیل خستگی مفرط و همچنین عدم استراحت کافی در زمان برگزاری مسابقات دچاراسترس شدیدی شدم که همین امر در روند کاریم تاثیرگذار بود. قطعا اگر این مشکلات در سر راهم قرار نداشت بر روی یکی از سکوهای قهرمانی قرار می‌گرفتم.

عضو تیم ملی دوچرخه‎سواری با بیان اینکه توجه فدراسیون به بخش بانوان در حد قابل قبولی است، تاکید کرد: اگر توجه فدراسیون به بانوان بیشترشود قطعا در این بخش حرف‌های زیادی برای گفتن خواهیم داشت.

خسروشاهی با بیان اینکه تنها آرزویم کسب یک مدال در مسابقات برون مرزی است، خاطرنشان کرد: امیدوارم مسئولان فدراسیون توجه بیشتری نسبت به گذشته در بخش بانوان داشته باشند و با برپا کردن اردوهای زیاد و همچنین مسابقات برون مرزی باعث پیشرفت این بخش شوند چراکه رکابزنان زن ایران توانایی بالایی دارند.

عضو تیم ملی دوچرخه‌سواری با اشاره به مسابقات لیگ برتر این رشته ورزشی، گفت: سال گذشته قرار بود با تیم ترافیک تهران قرارداد ببندم که متاسفانه هیات دوچرخه‌سواری تبریز این اجازه را به من نداد و گفت حق نداری که به تیم دیگری بروی. آنها من را مجبور کردند که در تمیشان بمانم و رکاب بزنم.

وی تاکید کرد: با وجود اینکه سال گذشته همراه با تیم هیات تبریز در مسابقات لیگ برتر دوچرخه سواری بانوان شرکت کردم اما آنها ریالی به من پول ندادند؛ تنها به دلیل اینکه سه بار روی سکو قهرمانی قرار گرفتم، 250 هزار تومان به من پرداخت کردند.

عضو تیم ملی دوچرخه‌سواری بانوان اظهار داشت: تمام هزینه‌های جانبی‌ام از جمله خرید دوچرخه، مکمل‌های غذایی و غیره را اعضای خانواد‌ه و به خصوص برادرم تامین می‌کنند. البته با وجود اینکه فدراسیون دوچرخه سواری سال گذشته با مشکلات عدیده مالی دست و پنجه نرم می‌کرد اما اردوهای خوبی را اواخر سال برای تیم ملی بانوان برگزار کرد و من امیدوارم که تعداد برگزاری این اردوها در سال جاری افزایش یابد.