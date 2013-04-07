عوارض شهرداري گناباد بر مبناي قيمتهاي مصوب سال 91 محاسبه مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، هادي رفيع صبح يكشنبه در جلسه شوراي شهر گناباد كه در محل شورای اسلامی شهر تشکيل شد اظهار كرد: با تصویب شورا عوارض شهرداري گناباد تا 9 ارديبهشت ماه 92بر مبناي قيمتهاي مصوب سال 91 محاسبه واخذ خواهد گرديد.

وي افزود: به منظور مساعدت با شهروندان، اعمال لايحه عوارض و بهاء خدمات سال 91 شهرداري گناباد، تا نهم ارديبهشت ماه 92، همزمان با ايام ولادت باسعادت حضرت زهرا (س) و روز ملي شوراها، ادامه مي يابد و لايحه جديد از روز 10 ارديبهشت ماه اجرايي گردد.

رفيع گفت: به منظور مساعدت با متقاضيان مسکن مهر شهر گناباد، شهرداري مساعدت 25 درصدي در عوارض تفکيک اعياني پروژه هاي مسکن مهر شهر گناباد را اعمال نمايند.

رفيع تصريح كرد: دو مورد قرارداد اجرايي بين شهرداري و پيمانکاران اجراي پروژه هاي شهرداري و نيز 8 مورد توافقنامه تعريض معابر شهري پس از بحث و بررسي به تصويب رسيد..