سفیر صلح و دوستی پیشوا بار دیگر عزم دویدن کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی محور در تاریخ 20 فروردین ماه به نمایندگی از جامعه ورزشکاران و همچنین اداره بهزیستی شهرستان پیشوا که هماهنگی و آماده سازی این برنامه برعهده وی بوده، قصد دارد از حرم حضرت امامزاده جعفر(ع) تا حرم مطهر بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی(ره) و سپس نهاد ریاست جمهوری را با شعار "انرژی هسته ای برای همه، سلاح هسته ای برای هیچکس" به عنوان سفیر صلح و دوستی و آگاه سازی جامعه رسانه ای دنیا با فعالیت صلح آمیز هسته ای کشورمان را با مسافتی حدود 100 کیلومتر بدود .

گفتنی است، محور در کارنامه خود به مناسبت فرا رسیدن روز 20 فروردین دویدن از شهرستان پیشوا تا سایت هسته ای نطنز، نهاد ریاست جمهوری، حرم امام خمینی(ره)، حرم حضرت معصومه(س)، دریاچه ارومیه و... را ثبت کرده و در حال حاضر از وی به عنوان سفیر صلح و دوستی شهرستان پیشوا یاد می شود .

مراسم تشییع نمادین حضرت زهرا(س) در پیشوا برگزار می شود

مراسم تشییع نمادین حضرت زهرا(س) در تاریخ 25 فروردین ساعت 21 از مسجد امام(ره) تا امامزاده جعفر بن موسی الکاظم(ع) در پیشوا برگزار می شود.

مراسم تشییع نمادین حضرت زهرا(س) در تاریخ 25 فروردین ساعت 21 از مسجد امام(ره) تا امامزاده جعفر(ع) در پیشوا به همت ستاد برگزاری مراسم تشییع نمادین حضرت زهرا(س) مسجد امام خمینی(ره) و آستان مقدس حضرت جعفر بن موسی الکاظم(ع) برگزار می شود.

لازم به ذکر است، به تصاویر و فیلمهای ارسالی از مراسم شکوهمند تشییع نمادین حضرت زهرا(س) در پیشوا و همچنین به کوتاه ترین و ادبی ترین جمله در وصف حضرت زهرا(س) نیز جوایزی تعلق می گیرد.

گفتنی است، مهلت ارسال این آثار تا پنجم اردیبهشت ماه 1392 است و اهدای جوایز به برترینها شب میلاد حضرت زهرا(س) در مسجد امام خمینی(ره) صورت می گیرد.

علاقه مندان می توانند آثار خود را به نشانی الکترونیکی" RJESHARGH@YAHOO.COM" ارسال کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های 36731670 - 36731680 تماس بگیرند.