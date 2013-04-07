142 نوع ماده معدنی در 149 معدن استان استخراج می شود

به گزارش خبرنگار مهر حسن جمشیدی ها در اولین جلسه ستاد اجرایی توسعه بخش معدن که ظهر یکشنبه در استانداری برگزار شد اظهارداشت: با تشکیل این ستاد اکتشاف، استخراج، فرآوری صنایع معدنی، طراحی و تدوین برنامه های و سازو کارهای لازم برای اجرای مصوبات کارگروه در سطح استان، نظارت و فعال کردن معادن غیر فعال و راکد در مناطق چهارگانه محیط زیست و فراخوان عمومی در راستای استفاده بهینه از ذخایر معدنی توسط این ستاد انجام خواهد شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین یادآورشد: برنامه ریزی و نظارت به منظور استیفای حقوق دولتی معادن، تامین مالی از طریق بازار سرمایه برای توسعه بخش معدن، ایجاد شرایط لازم برای صدور مجوز، تسریع در اجرای طرح های نیمه تمام و تکمیل آنها، تامین و تخصیص آب مورد نیاز طرح های معدنی و تخصیص ریالی و ارزی واحدهای معدنی و صنایع وابسته، تصمیم گیری در خصوص تامین زیرساخت و خدمات زیربنایی از جملهآب، برق، گاز، راه، مخابرات، آماده سازی اراضی، جانمایی طرح های صنایع معدنی و پیش بینی اعتبارات مورد نیاز در بودجه دستگاههای اجرایی مربوط از محل اعتبارات استانی و ملی و توزیع شهرستانی از دیگر وظایف این ستاد است.



جمشیدی ها از طرح جامع معادن و صنایع معدنی استان هم خبر داد و یادآورشد: پهنه بندی استان برای اجرای عملیات اکتشاف از طریق فراخوان در دستور کار این ستاد قرار می گیرد و نتایج طرح های عمرانی در 10 سال گذشته در بخش معادن و نیز پتانسیل اکتشاف اطلاع رسانی خواهد شد تا مورد استفاده کارشناسان و بهره برداران قرار گیرد.



149 معدن با 142 نوع ماده معدنی در استان



دبیر ستاد اجرایی توسعه بخش معدن استان قزوین تصریح کرد: در حال حاضر 142 نوع ماده معدنی از 149 معدن فعال استان استخراج می شود که 806 میلیون تومان حقوق دولتی نیز دریافت شده است.



جمشیدی ها بیان کرد: سالانه بیش از دو میلیون و 500 هزار تن مواد معدنی از جمله سیلیس، خاک صنعتی، شن و ماسه، آهک و سنگ لاشه از معادن فعال استان استخراج می شود.



80 معدن راکد و متروکه در استان



این مسئول تعداد معادن متروکه و راکد استان را 80 مورد اعلام کرد و افزود: واگذاری این معادن در اولویت کار ستاد توسعه معادن استان قرار خواهد گرفت.



جمشیدی ها یادآورشد: شناسایی کل پهنه استان، مناطق امید بخش برای اجرای عملیات اکتشافی تکمیلی، واگذاری معادن متروکه و نیز تهیه طرح جامع معدن استان از مهمترین کارهایی است که با تشکیل این ستاد اجرایی خواهد شد.



وی در خصوص مهمترین معادن قابل استخراج در قزوین گفت: آلومیت از بزرگترین ذخایر کشور در استان است که از نظر کمیت و کیفیت از ویژگی خاصی برخوردار است و مطالعات لازم جهت استحصال آلومینا از آلومیت در دست اقدام است که در سطح ملی نیز ارزش خاصی دارد که منبه مهم تولید آلومینیوم تلقی می شود.



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین تصریح کرد: طارم با داشت معادن فلزی از جمله مس دارای بیشترین ظرفیت و البرز و آبیک از کمترین ظرفیت معدنی در استان برخوردارند.



در این جلسه مجید نادری معاون برنامه ریزی استانداری هم گفت: بخش معدن باید توجیه اقتصادی داشته باشد و اگر روند اکتشاف تا فرآوری درست تبیین و تدوین شود و روش های استخراج و اکتشاف علمی و کارشناسی باشد می تواند به رونق اقتصادی و اشتغال استان نیز کمک کند.