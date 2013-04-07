نخست وزير منتخب لبنان در ديدار سفير ايران: مقاومت روي چشم ما قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، ركن‌آبادي در ديدار با تمام سلام بر ايستادگي جمهوري اسلامي ايران در كنار لبنان و تمامي طوايف و جريان‌هاي سياسي اين كشور تأكيد کرد و افزود: در مرحله حساس كنوني وحدت ملي، همبستگي و همدلي، حفظ استقرار و ثبات و امنيت با استفاده از تمامي ظرفيت‌ها در راستاي حمايت كامل از مقاومت ضد صهيونيستي مهمترين مسئله به شمار مي‌رود.



تمام سلام ضمن تاييد كليه موارد مذكور خاطر نشان ساخت “ مقاومت روي چشم ما قرار دارد” و ما از جمهوري اسلامي ايران خواستار حمايت از لبنان جهت تحقق اين اهداف هستيم.

تمام سلام نخست وزير منتخب لبنان در اين ديدار با اشاره به اينكه دولت وي دولت اجراي انتخابات بر اساس قانون مورد توافق همگان مي‌باشد تأكيد نمود بدون ترديد چنين امري جزء در پرتوي استقرار، امنيت و وحدت نظركليه طوايف و جريان‌هاي سياسي محقق نمي‌گردد و مقاومت ضد صهيونيستي همواره مورد تأكيد و حمايت همه لبناني‌ها قرار داشته و دارد.