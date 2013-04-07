روند تکمیل پروژه های عمرانی نیمه تمام در کوثر تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حسینی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری این شهرستان تصریح کرد: سرعت احداث پروژه های عمرانی این شهرستان مناسب نیست و ضروری است تسریع شود.

وی با بیان اینکه بسیاری از این پروژه ها می تواند زمینه ساز تحول اقتصادی و کشاورزی قابل توجهی در این منطقه شود، تاکید کرد: به دلیل اهمیت کاربری این پروژه ها دستگاههای اجرایی نباید در بهره برداری فرصت سوزی کنند.

سرپرست فرمانداری کوثر اضافه کرد: بیشتر پروژه های عمرانی نیمه تمام در دولت دهم آغاز به کار کرده و باید زمینه بهره برداری از آن تا پایان عمر این دولت فراهم شود.

وی با بیان اینکه در برخی از پروژه ها اهمال پیمانکاران موجب تاخیر در ساخت شده که نظارت ویژه دستگاههای اجرایی را می طلبد، متذکر شد: از جمله مهمترین این پروژه ها تکمیل فاز اول سد گیوی و شبکه پایاب است.

به گفته حسینی این پروژه از طرحهای مهر ماندگار شهرستان کوثر است که باید تا هفته دولت به اتمام برسد.

وی تاکید کرد که این سد با ایجاد اشتغال برای سه هزار نفر و تامین آب شرب کوثر و گیوی می تواند هفت هزار و 825 هکتار از اراضی کشاورزی را آبیاری کند.