حضور حداکثری مردم در انتخابات مصداق حماسه سیاسی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد گلستانی فرد ظهر یکشنبه در نشست خبری با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام "حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی" اظهار داشت: این نامگذاری ها مبتنی بر مطالعات دقیق و ارزیابی های جامع از گذشته و آینده پیش روی کشور است.

وی با بیان اینکه درپنج سال گذشته رهبری به مسائل اقتصادی توجه داشته اند و نامگذاری ها نیز بر این مبنا بوده است، افزود: شاهد بودیم دشمنان تحریم ها و فشارهای اقتصادی را به اوج رساندند تا مردم ایران را نا امید و در مقابل نظام و دولت قرار دهند اما شاهد بودیم که دشمنان به هیچ یک از اهداف دست نیافتند.

وی بیان کرد: نامگذاری امسال به عنوان حماسه اقتصادی نیز در ادامه تدابیر رهبری برای کاهش تحریم ها و فشارهای اقتصادی است.

وی با اشاره به حماسه سیاسی بخش دیگر نامگذاری امسال گفت: حماسه سیاسی مصداق روشن آن انتخابات است و نشان از حساسیت این دوره از انتخبات برای کشور دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی گفت: حضور پرشور مردم در انتخابات 24 خرداد قطعا موجب خنثی شدن توطئه های دشمنان و خلق حماسه سایاسی برای کشور می شود.

وی عنوان کرد: به لحاظ شرایط سیاسی کشور انتخابات ریاست جمهوری یازدهم یکی از حساس ترین انتخابات کشور در 34 سال گذشته است.

مردم در انتخاب اصلح رهنمود های رهبری را مد نظر قرار دهند

گلستانی فرد اظهار داشت: مشارکت حداکثری در پای صندوق های رای و انتخاب شخص اصلح و کارآمد از مهمترین خواسته های مسئولان نظام از مردم است.

وی با بیان اینکه دشمنان و معاندین نظام و رقبا دو مضوع را در انتخابات دنبال می کنند، گفت: میزان مشارکت مردم و اینکه چه کسی به عنوان منتخب مردم انتخاب می شود زیر ذره بین و دوربین های خارج از مرزهای کشور است.

رئیس ستاد انتخابات خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه همه تلاشها و فعالیت ها باید بر تشویق مردم برای حضور حداکثری در پای صندوق های رای باشد، بیان داشت: این تلاش ها با دو هدف حضور حداکثری مردم و انتخاب فرد اصلح برای آینده کشور است.

گلستانی فرد از مردم خواست در انتخاب کاندیداهای مورد نظر خود به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و بزرگان کشور دقت کنند و برنامه های ارائه شده از سوی نامزدها را به طور دقیق مطاطعه کنند.

وی گفت: رهبری برای انتخاب فرد اصلح شاخص ها و الگو ها را اعلام می کنند و مردم در این زمینه رهنمود های رهبر انقلاب را مد نظر قرار دهند.

وی قانون مداری، رعایت اصل بی طرفی توسط مجریان و مسئولان برگزاری انتخابات، رعایت عدالت در برخورد با کاندیدها و طرفداران آنها و امانتداری از آراء مردم را 4 اصل حاکم بر انتخابات ذکر کرد و گفت: هیچ یک از مسئولان و مجریان اجازه ندارد له یا علیه کاندیدایی اعلام موضع کند.

وی در خصوص خطوط قرمز انتخاباتی نیز گفت: برخی از از این خطوط به مدیران دستگاه های دولتی و برخی مرتبط به کاندیداها و ستادهای انتخاباتی است.

گلستانی فرد عدم مداخله مسئولان و مجریان انتخابات له یا علیه کاندیداها و عدم استفاده از اموال بیت المال برای تبلیع نامزدها را خط قرمز مسئولان دستگاه های اجرایی اعلام کرد.

وی افزود: رعایت اصول اخلاقی، خودداری از دامن زدن به حساسیت های محلی و ایجاد اختلاف و چند دستگی در شهر و روستاها و اجتناب از دادن وعده هایی که امکان تحقق آن وجود ندارد نیز خطوط قرمز کاندیداهای ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا است.

21 فروردين آغاز رسمی فعاليت انتخابات شوراها/ ثبت نام داوطلبان در دفاتر پیشخوان دولت و ict روستایی

وی 21 فرودین ماه را زمان آغاز فعالیت رسمی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اعلام کرد و گفت: ااز 21 تا 26 فرودین ماه با ابلاغ وزیر کشور هیات های اجرایی چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تشکیل می شود.

وی با بیان اینکه 26 فروردین تا اول اردیبهشت ماه زمان رسمی شروع ثبت نام از کاندیداهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا است، گفت: داوطلبان به مدت یک هفته می توانند علاوه بر حضور در بخشداری ها و فرمانداریها به دفاتر پیشخوان دولت و ict روستایی برای ثبت نام مراجعه کنند.

رئیس ستاد انتخابات خراسان جنوبی عنوان کرد: داوطلبانی که در دفاتر پیشخوان دولت و ict روستایی ثبت نام کنند باید کد رهگیری خود را دریافت و تحویل بخشداری ها و فرمانداری ها دهند.

وی عنوان کرد: در انتخابات شوراها نیز مردم توجه کنند فرد اصلح و کارآمد را انتخاب کنند و ملاک انتخاب وابستگی ها فامیلی نباشد زیرا بیشترین ضرر به خود مردم منطقه وارد خواهد شد.

گلستانی فرد گفت: توانمندی، کارایی و روحیه خدمتگزاری باید برای انتخاب افراد ملاک رای دادن قرار گیرد.

وی بیان کرد: رسانه ها و مسئولان تلاش کنند افراد توانمند احساس وظیفه کرده و برای حضور در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا داوطلب شوند، زیرا اگر تعداد داوطلبان به حد نصاب نرسد انتخابات در آن حوزه برگزار نمی شود.