حماسه سیاسی و اقتصادی بدون حضور فعال دانشجویان امکان پذیر نیست

علی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر؛ با بیان اینکه رهبری انقلاب در ابتدای سال جاری دو واژه بسیار مهم حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی را مطرح کردند گفت: مظهر بارز حماسه سیاسی ، انتخابات ریاست جمهوری و میزان شرکت مردم در این انتخابات و مظهر حماسه اقتصادی نیز رشد بیش از پیش بخش های تولیدی و اقتصادی است.

دبیر انجمن مستقل دانشجویان دانشگاه تهران با اشاره به اینکه حضور سلایق مختلف در انتخابات امسال و شرکت گسترده مردم در این عرصه افزود: انجام وظیفه همه بخش های اجرایی در این حوزه مطابق قانون نیز از دیگر الزامات تحقق حماسه سیاسی و اقتصادی است چراکه عملکرد خلاف قانون و خلاف وظیفه می تواند لطمه بزرگی به شرکت پرشور مردم در انتخابات وارد کند.



عبدی با بیان اینکه اگر یک دستگاه اجرایی در جهتی خاص و از یک کاندیدای خاص حمایت کند نیز لطمه زیادی به حضور مردم در عرصه سیاسی وارد می کند اظهارداشت: باید دستگاه های اجرایی در ایام منتهی به انتخابات به جای صرف وقت و هزینه خود در حمایت از افراد خاص، به انجام وظایف مشخص و قانونی خود بپردازند.



دبیر انجمن مستقل دانشجویان دانشگاه تهران در همین زمینه به وظایف تشکل های دانشجویی اشاره کرد و ادامه داد: ایجاد بستر مناسب برای بیان نظرات و دیدگاه های گروه های مختلف بدور از هرگونه جهت گیری در فضایی کاملا عادلانه از جمله وظایف تشکل های دانشجویی است.



عبدی با اشاره به اینکه فضای دانشگاه ها نباید در گیر بازی های سیاسی شود گفت: حضور گروه های مختلف در دانشگاه ها به افزایش آگاهی دانشجویان کمک می کند؛ این موضوع نیز می تواند به افزایش آگاهی عمومی جامعه و حضور پرشور مردم در عرصه سیاسی کشور منجر شود.



این فعال دانشجویی در ادامه به الزامات تحقق حماسه اقتصادی پرداخت و با بیان اینکه حماسه اقتصادی، تقویت و عزم جدی برای رسیدن به اقتصادی شکوفا است تصریح کرد: این موضوع مستلزم تلاش بیشتر قوای سه گانه و جریان های مختلف داخل کشور و همچنین کوتاه آمدن از منافع گروهی و جناحی است؛ اگر این اتفاق بیفتد بسیاری از بد اخلاقی ها که تاثیر مستقیمی نیز بر رکود اقتصادی کشور دارد کاسته شده و تلاش ها همه در جهت پیشبرد منافع ملی به کار گرفته می شود.



عبدی با بیان اینکه تلاش در جهت تحقق منافع ملی به هم افزایی مسئولین منجر می شود تاکید کرد: اگر این مساله مورد توجه باشد علیرغم وجود اختلاف سلیقه حماسه اقتصادی اتفاق خواهد افتاد.



وی توجه به سرمایه گذاران داخلی و سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی را از جمله مهمترین عوامل در تحقق حماسه اقتصادی دانست و اظهارداشت: وقوع برخی اتفاقات در این بخش که منجر به سرمایه گذاری در خارج از کشور، بخش های واسطه گری یا بخش های غیرتولیدی شد باعث ضربه خوردن بخش هایی از اقتصاد کشور شده است.



این فعال دانشجویی ادامه داد: اگر به این موضوعات توجه کافی شود قطعا گام مهمی در این مسیر برداشته خواهد شد.

دبیر انجمن مستقل دانشجویان دانشگاه تهران در همین زمینه به نقش مهم عموم مردم اشاره کرد و گفت: وقتی کشور به فداکاری احتیاج دارد مردم باید پیش قدم شده و حماسه ساز باشند؛ در این حالت بسیاری از مشکلات کشور حل خواهد شد.



عبدی افزود: ما شاهد بودیم که در زمانی که اوضاع بازار سکه، نوسانات زیادی را متحمل می شد بخش زیادی از مردم وارد بازار شدند و اوضاع بحرانی تر شد.



وی وظایف تشکل های دانشجویی را در این راستا برگزاری جلسات تخصصی برای پیشرفت مسائل اقتصادی و دعوت از گروه های مختلف به دور از درگیری های سیاسی دانست و تاکید کرد: در همین راستا می توان نظرات کارشناسی را گردآوری و آنها را در قالب نشریات یا کتب تخصصی تدوین کرد.



عبدی به انتظار مقام معظم رهبری از تشکل های دانشجویی برای بسترسازی مناسب در جهت ایجاد تحول در حوزه های مختلف کشور اشاره کرد و گفت: رهبری انتظار دارند که اگر کشور به تحول جدیدی در هر حوزه ای همچون اقتصاد نیاز دارد این اتفاق در دانشگاه بیفتد.



دبیر انجمن مستقل دانشجویان دانشگاه تهران با بیان اینکه قطعا حماسه اقتصادی بدون حضور فعال دانشجویان صورت نخواهد گرفت خاطرنشان کرد: اگر جنبش های دانشجویی با عزم جدی در این جهت حرکت کنند و تلاش خود را در راستای نوآوری و برگزاری جلسات با نخبگان و کرسی های آزاد اندیشی به کار ببندند گام بزرگی را برخواهند داشت.

