جوانان ايراني براي حل مشكلات خود دل به دولت آينده بسته اند

جوانان در جوامع مختلف نيازمند تامين ضروريات اوليه براي نشان دادن توانايي ها و استعدادهاي خود هستند، زمينه هايي كه مي توان آنها را درعرصه هاي تحصيل، كار و اشتغال ، ازدواج ، مسكن ، اوقات فراغت و... جستجو كرد.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، بيكاري مهم ترين مشكل فعلي قشر جوان كشور محسوب مي شود به نحوي كه بسياري از جوانان كشورمان به دليل بيكاري و عدم اشتغال مناسب مجبور شده اند به سمت كارهاي كاذب و مخرب گرايش پيدا كنند، در حالي كه به طور حتم اين امر بايد در اولويت برنامه هاي دولت نهم قرار گيرد.

در جامعه كنوني دستيابي به خواسته ها و نيازهاي اصلي زندگي به نوعي جوانان را از شاد زيستن تا حد بسياري دور كرده است در حالي كه دولت آينده بايد توجه داشته باشد كه عدم توجه به سلايق و علايق جواناني كه به عنوان اميد آينده كشور محسوب مي شوند، مي تواند اثرات مخربي بر روي اين قشر بر جاي گذارد.

عدم دستيابي جوانان به خواسته هاي طبيعي و بي تفاوتي جامعه موجب شده تا اين نيروي بالقوه كه نياز به صرف هزينه هاي آموزشي و تجربه كافي دارد به دور از هر گونه شور و نشاط و شادي استعداد و سرمايه خود را تلف كند.

طي سالهاي گذشته برنامه ريزي اساسي در حوزه جوانان انجام نگرفته اما بايد به اين موضوع اهميت بيشتري قائل شد و براي ايجاد حس شادي و نشاط از تمامي امكانات كشور بهره برد.

از سوي ديگر به گفته كارشناسان امروزه با كاهش سن اعتياد در كشور و مصرف مواد مخدر در بين قشر جوان مواجه هستيم و اين مساله زنگ خبري براي جامعه ما محسوب مي شود كه بايد از سوي دولتمردان مورد توجه ويژه قرار گيرد .

رييس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي رسيدگي به مشكلات قشر جوان كشور را يكي از برنامه هاي اساسي دولت آينده مي داند وبه خبرنگار مهر مي گويد : بحث ازدواج و اشتغال جوانان در حال حاضر به معضلي بزرگ تبديل شده و اين در حالي است كه اقدامي در جهت رفع آنان تاكنون برداشته نشده و همچنان سن ازدواج رو به افزايش و وضعيت اشتغال در جامعه ناگوارتر مي شود.

عبدالرضا مصري مي گويد : با توجه به اينكه بالارفتن سن ازدواج موجب افزايش ناهنجاري ها در كشور مي گردد دولت آينده بايد زمينه ازدواج آسان را براي قشر جوان جامعه فراهم و فكري اساسي براي اشتغال آنان داشته باشد.

وي به عدم برنامه ريزي درست و منطقي اوقات فراغت جوانان در كشور اشاره مي كند و مي افزايد : بسياري از كشورهاي دنيا برنامه ريزي در خصوص اوقات فراغت از جمله برنامه هاي در اولويت آنان محسوب مي شود و تنها اين برنامه ريزي همچون ايران براي زمان خاصي همچون فصل تعطيلات نيست .

وي تصريح مي كند : 85 درصد از جامعه كه جزء قشر متوسط هستند به دليل كمبود درآمد و وضعيت مالي نامناسب عملا امكان برنامه ريزي حتي محدود را نيز براي اوقات فراغت فرزندان خود را ندارند.

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس به كاهش سن اعتياد در ايران اشاره و مي گويد: روند رشد مواد مخدر در ايران نگران كننده است، با اين اوضاع نمي توانيم به آينده اميدوار باشيم. متاسفانه سن اعتياد به شدت در كشور ما كاهش يافته و اين زنگ خطري است كه بايد به آن توجه داشته باشيم.

فتاحي مي گويد: در حال حاضر مدارس ما نيز در معرض خطر قرار دارند و اين در حالي است كه هر روز تعداد زنان و دختراني كه به جمع معتادان مي پيوندند نيز رو به افزايش است.

وي تصريح مي كند: ستاد مبارزه با مواد مخدر با چنين امكانات گسترده اي كه در اختيار دارد نتوانسته براي مهار افزايش مصرف مواد مخدر به خصوص در قشر جوان اقدام قابل توجهي را انجام دهد و همچنان نتوانسته ايم در امر مبارزه با مواد مخدر موفق باشيم و اين در حالي است كه با چنين وضعيتي دولت آينده بايد اقدامات و طرح هايي بسياري را براي پيشگيري از گسترش مصرف مواد مخدر در برنامه هاي خود بگنجاند.

معضلاتي همچون بيكاري ، اعتياد ، بزهكاري حتي بدون آمار نيز در جامعه كنوني قابل مشاهده است و اين در حالي است كه هيچ گونه فكر اساسي در اين باره صورت نمي گيرد و همچنان اين قشر با هزاران مشكل در جامعه مواجه هستند.

مسئولان بدانند كه معضلاتي همچون اعتياد و اشتغال جوانان با طرح هاي سطحي و برنامه هاي جزءي قابل حل نخواهد بود و بايد بيش از گذشته به اين موضوعات توجه داشته باشند چرا كه مهار اين مشكلات در سالهاي آينده بسيار سخت تر خواهد شد .

