توزیع 8000 جلد اقلام فرهنگی بین زائران راهیان نور مازندران

حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در هزار و 100 مسجد استان نماز جماعت برپا بود و خیمه های نماز پذیرای گردشگران نوروزی بودند.

وی افزود: 630 کانون فرهنگی هنری مساجد در این ایام برنامه هایی متناسب با ایام فاطمیه داشته و در مجموع در مساجد بین راهی استان و نمازخانه ها، جایگاههای سوخت و رستورانها شرایط مطلوب تری مهیا شد.

ابراهیمی افزود: مساجد، اماکن متبرکه و امامزادگان استان در ایام فاطمیه در قالب طرح هایی نظیر آرامش بهاری و خیمه های معرفت و اجرای محافل انس با قرآن برنامه های پرباری را میزبان بودند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، به اعزام 40 هزار مازندرانی به مناطق عملیاتی جنوب اشاره کرد و گفت: امسال همچون سال های گذشته کاروان های راهیان نور با برنامه ریزی سپاه کربلای مازندران مورد استقبال خانواده های ولایتمدار مازندرانی قرار گرفت.

وی افزود: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، هشت هزار جلد کتاب را بین این کاروان ها توزیع کرد.

ابراهیمی به برگزاری مسابقه نامه ای به شهدا و نامه ای به امام رضا(ع) ویژه کاروان های راهیان نور اشاره کرد و گفت: 20 هزار فراخوان این دو مسابقه منتشر و در کاروان ها توزیع شد.

وی راهیان نور را یک فرصت عظیم و ناب برای مقابله با جنگ نرم توصیف کرد و افزود: گام برداشتن در مسیر شهدا انقلاب را در مقابله تمامی هجمه ها و توطئه ها بیمه می کند.

معاون فرهنگی ستاد تسهیلات سفر مازندران به کسب رتبه نخست سفرهای نوروزی اشاره کرد و گفت: مازندران مهد تشییع و سرزمین علویان است و ارزش های دینی در زندگی مردم این دیار یک باور و اعتقاد ریشه دار است.

وی با بیان اینکه بیش از چهار هزار رویداد فرهنگی و هنری در نوروز امسال در مازندران برگزار شد افزود: نوروزخوانی، تهیه و تکثیر بروشور آداب سفر و احکام نماز، تهیه بسته های فرهنگی با محتویات آداب سفر و راهنمای سعادت، جشنواره های بومی، خیمه های نماز، اکران فیلم، نمایشگاه کتاب، ایستگاه های نقاشی، نمایش های خیابانی، نمایشگاه عکس، اهدا کتاب به گردشگران، مشاوره رایگان به خانواده ها، اعزام امام جماعت به مساجد، بروشورهای آموزشی، اطلاع رسانی و معرفی استان از جمله برنامه هایی بود که برای مسافران نوروزی اجرا شد.

وی افزود: فعالیت های فرهنگی و هنری این استان باید با رویکرد ملی تعریف شود و این مهم نیازمند تخصیص اعتبارات ملی است.

ابراهیمی از تلاش های ارزنده و ستودنی خبرنگاران استان که نقش برجسته ای در اطلاع رسانی رویدادهای فرهنگی به گردشگران ایفا کردند قدردانی کرد و گفت: رشد 62 درصدی اخبار خبرگزاری ها و پایگاههای خبری بیانگر فعالیت شبانه روزی خبرنگاران مازندرانی است.

