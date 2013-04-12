مشکلات دانشگاه علوم پزشکی ایران از زبان دانشجویان/ انتظار آرامش داریم

به گزارش خبرنگار مهر، دانشجویان این دانشگاه امروز بیشترین زمزمه شان مبهم بودن اهداف ادغام و نگرانی از بلاتکلیف بودن وضعیت تحصیلی شان است.

آنها در پرسش و پاسخی که با خبرنگار مهر داشتند اتفاقات پیش آمده را درباره دانشگاهشان مرور کردند و از نگرانیها و آرزوهای آینده شان گفتند.

یکی از دانشجویان دانشگاه احیا شده ایران گفت: ادغام این دو دانشگاه یک شبه انجام شد به گونه ای که در آن زمان حتی رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی ایران از این اقدام باخبر نبود.

سیستم درمانی و بهداشتی قربانی ادغام ناگهانی

وی با بیان اینکه علت این اقدام ارائه سیستم درمانی و بهداشتی بهتر اعلام شد، خاطرنشان کرد: اما حالا می بینیم که با ادغام این دو دانشگاه خلاف این توضیح ثابت شد. سیستم درمانی در حوزه درمان به صورت ارجاعی است که با ادغام این دو دانشگاه عملا به نظام درمان ضربه شدیدی وارد شد.

وی گفت: اکنون نیز با توجه به نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری به نظر می رسد جداسازی و احیاء دوباره دانشگاه اهداف سیاسی داشته باشد.

یکی از فعالان دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز از اتفاقاتی که در زمان ادغام این دو دانشگاه افتاد گفت. وی اظهار داشت: تصمیم ادغام موجبات نارضایتی اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه ایران را فراهم کرد و بی حرمتی هایی نسبت به مجموعه دانشگاه ایران اعمال شد.

آسیبهایی که متوجه مردم شد

به گفته وی در زمان ادغام اعلام شد که با ادغام این دو دانشگاه خدمات درمانی بهتری ارائه خواهد شد در حالیکه این خدمات نه از سوی دانشگاه شهید بهشتی ارائه شد و نه از سوی دانشگاه علوم پزشکی تهران و در این میان آسیب آن متوجه مردم جامعه شد.

ایجاد ردیف بودجه برای دانشگاه علوم پزشکی ایران

عضو بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران با تاکید بر اینکه سیستم خدمات رفاهی و آموزشی و همچنین درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران قابل مقایسه با دانشگاه علوم پزشکی تهران نیست، ادامه داد: به نظر می رسد جداسازی این دو دانشگاه در زمان مناسبی اتفاق افتاد چرا که ردیف بودجه مناسبی برای دانشگاه علوم پزشکی ایران در نظر گرفته شده است.

دانشجوی دیگری نیز با هم دانشگاهی خود در زمینه ادغام ناگهانی موافق بود و گفت: زمانی که ادغام دو دانشگاه صورت گرفت اعلام شد که این عمل در جهت بهبود اهداف آموزشی و خدمات درمانی انجام می شود اما با جداسازی این دو دانشگاه از یکدیگر اعلام شد که ما به اهداف مورد نظر در حوزه آموزشی و پژوهشی دست نیافتیم.

اهداف سیاسی یا سوء مدیریت

این دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی ایران با بیان اینکه باید به دنبال اهداف این نوع اقدامات با توجه به رویدادهای آینده کشور باشیم، ادامه داد: اگر بخواهیم که بپذیریم اهداف سیاسی پشت پرده این ادغام و تفکیک نبوده پس باید به دنبال سوء مدیریت از سوی مسئولان و دست اندرکاران باشیم.

خبرنگار مهر از دانشجوی دیگری درباره بیشترین آسیبهای ادغام پرسید و وی گفت: این عمل تنها منجر به آسیب رسیدن به دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران شد.

انتظار داریم از این بعد دانشگاه در آرامش باشد

وی ابراز امیدواری کرد که دانشگاه علوم پزشکی ایران از این پس در آرامش کامل به کار خود ادامه دهد و دیگر دچار تغییرات آنی و ناگهانی نشود.

افتخارات دانشگاه پزشکی ایران به نام تهران ثبت شد

دانشجوی دیگر دانشگاه ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه این جداسازی مسئله اصلی ما نیست، خاطر نشان کرد: آن چیزی که امروز دانشجویان علوم پزشکی ایران را ناراحت و معترض کرده است این است که در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی ایران یک دانشگاه یک روزه است در طول دو سال ادغام کلیه افتخاراتی که دانشجویان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی ایران در حوزه های مختلف پزشکی ارائه داده اند به نام دانشگاه تهران ثبت شد و ما امروز دچار سردرگمی شده ایم.

این دانشجو با اشاره به پیشنهادات مسئولان برای جداسازی این دو دانشگاه از یکدیگر و سردرگمی و بلاتکلیفی دانشجویان اضافه کرد: مسئولان امر در نظر دارند تا با نظر دانشجویان آنها را در یکی از دو دانشگاه علوم پزشکی مستقر کنند حال اگر قرار باشد کلیه دانشجویان به دانشگاه علوم پزشکی تهران وارد شوند تکلیف این دانشگاه یک روزه چه خواهد شد و از سوی دیگر اگر قرار است بنا بر درخواست دانشجویان و اساتید عمل شود چرا به صورت ناگهانی این ادغام و این جداسازی صورت گرفته است.