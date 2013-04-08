برگزاری انتخابات پردیس با 1000 نیرو در 90 شعبه

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج بیگدلو پیش از ظهر دوشنبه در نشست مشترک مسئولان و 30 معتمد برگزار کننده انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا در پردیس که با حضور معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری دماوند و جمعی از مردم در سالن همایشهای شهرداری پردیس برگزار شد، افزود: برای تسهیل در اجرای امور انتخابات خردادماه سال جاری، شهرستان پردیس به شش بخش دارای مسئول تقسیم بندی شده است.

وی بیان داشت: در جریان این رویداد بزرگ نزدیک به یکهزار نفر نیروی کاری در بخشهای شش گانه انتخاباتی فعال خواهند بود و طبق برآورد جمعیتی به عمل آمده از نواحی مختلف شهرستان پردیس، شهر بومهن دارای 9 عضو اصلی شورا و چهار عضو علی البدل و شهر پردیس دارای هفت عضو اصلی و سه عضو علی البدل خواهد بود.

این مسئول با اشاره به شرایط انتخابات در نواحی روستایی شهرستان پردیس نیز گفت: انتخابات شورای اسلامی در 13 روستای شهرستان پردیس برگزار می شود که در این بین، اعضای شوراهای دو روستای پرجمعیت "سعیدآباد" و "باغکمش" مشتمل بر پنج نفر است و 11 روستای دیگر از شورایی سه نفره برخوردار می شوند.

اختصاص 212 برگ تعرفه انتخاباتی

وی از اختصاص 212 هزار برگ تعرفه انتخاباتی به تفکیک 106 هزار تعرفه برای هر یک از صندوقهای ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا خبر داد و اضافه کرد: برای شهر بومهن 45 هزار تعرفه، برای شهر پردیس 35 هزار تعرفه، برای هر یک از مناطق روستایی سعیدآباد و باغکمش شش هزار تعرفه و برای مناطق 11 گانه روستایی شهرستان پردیس 20 هزار برگ تعرفه انتخاباتی در نظر گرفته شده است.

بیگدلو بیان داشت: امروز و با برگزاری نخستین نشست در خصوص انتخابات با حضور معتمدان عملاً ایجاد مقدمات لازم برای برپایی این رویداد عظیم نه تنها کشوری بلکه در بعدی جهانی با تأسی از منش نبوی حضرت فاطمه زهرا(س) و کسب معرفت از بیانات رهبر فرزانه انقلاب در سال "حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی" کلید می خورد.

وی افزود: یکی از دغدغه های ابتدایی در برگزاری انتخابات شهرستان پردیس دشواری یافتن معتمدانی برای برگزاری هر چه بهتر انتخابات بود که خوشبختانه حال این نگرانیها جای خود به نقطه قوتی چشمگیر می دهد، چراکه این خطه خاستگاه مردمانی ولایی، انقلابی و شهیدپرور است.

انتخابات عظیم ترین رخداد اجتماعی

فرماندار شهرستان پردیس انتخابات را عظیم ترین رخداد اجتماعی در ایران و سایر کشورهای جهان خواند و گفت: با نگاهی به سایر ابزارهای رسانه ای غرب و شرق در هنگام پخش بیانات گران سنگ رهبر معظم انقلاب توجه ویژه سایر ملل به این فرمایشات خود گواهی بر تأثیرگذاری مقام معظم رهبری در سطحی جهانی است.

وی ادامه داد: از این رو، باید در جریان برگزاری انتخابات و در سایر مراحل حساس پیش رو نیز از این سخنان گوهربار سود جست.

بیگدلو اضافه کرد: اما بدون تعارف باید اذعان داشت که گاهاً برخی در اجرای منویات رهبری دچار تعلل می شوند.

شرایط اقتصادی مناسب نیست

وی شرایط کنونی اقتصاد کشور را نامناسب ارزیابی کرد و افزود: در حال حاضر دشمنان اسلام و انقلاب با قرار دادن کشور در فشار اقتصادی قصد رودررو ساختن مردم و نظام را دارند که به حول قوه الهی این نقشه آنها نیز با درایت رهبر معظم انقلاب و هوشیاری اقشار جامعه نقش بر آب شد.

فرماندار شهرستان پردیس با گریزی کوتاه به مسائل فرهنگی کشور به بیانات رهبری در این خصوص اشاره کرد و بیان داشت: نمونه تأکیدات رهبری در دهه های گذشته پیرامون مباحث فرهنگی نیز قابل ملاحظه است.

وی اضافه کرد: ایشان همواره سعی داشتند از فرهنگ واژگانی نظیر تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، ناتوی فرهنگی و... برای بیدارسازی جامعه از خواب غفلت استفاده کنند.

خنثی سازی مسئله سازیها با درایت رهبری

فرماندار شهرستان پردیس با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری دو دوره گذشته ایالات متحده آمریکا بر لزوم درس گیری از اقدامات حتی دشمنان در برخی مواقع تأکید کرد و گفت: انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در یکی از ایالتها با تخلفاتی همراه شد.

وی تصریح کرد: رقبا با مشاهده این وضع از طریق قانونی اعتراض خود را به دادگاه های آمریکا اعلام کرد و دادگاه پس از بررسی شکایت وجود تخلف در جریان انتخابات را محرض دانست.

این مسئول ادامه داد: اما با وجود احراض تخلف، دادگاه به منظور مصالح کشور خواستار صرف نظر یکی از رقبا از شکایت خود شد، وی نیز به دلیل همین مصلحتها این پیشنهاد را پذیرفت و به عنوان نخستین فرد در مراسم تحلیف بوش حاضر شد.

وی تأکید کرد: در عین حال که باید از نقاط ضعف دشمن برای وارد ساختن ضربه استفاده کنیم همان گونه باید از نقاط قوت آنها نیز درس بگیریم، مشاهده می کنیم که برخی اقدامات در انتخابات سال 88 چه هزینه ای را تحمیل کشور و انقلاب کرد.

بیگدلو افزود: در این دوره نیز برخی با کلیدواژه ای دیگر تحت عنوان "انتخابات آزاد" قصد ایجاد مسائلی را داشتند که این مسائل با درایت رهبر فرزانه انقلاب در دم خاموش شد.