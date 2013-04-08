رشد 20 درصدی استخراج مواد معدني در گيلان/صدرو 9 فقره پروانه بهره برداری

به گزارش خبرنگار مهر، كريم توكل نيا ظهر امروز به خبرنگاران افزود: ميزان استخراج مواد معدني در گيلان در سال 91 به هشت ميليون تن رسيد.

وي اظهارداشت: همچنین در سال گذشته 9 فقره پروانه بهره برداري معدني در استان صادر شد كه ميزان سرمايه گذاري این مهم افزون بر 240 ميليارد ريال بوده است.

سرپرست معاونت امور صنايع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت گيلان گفت: صدور هشت فقره پروانه اكتشاف و هشت فقره گواهي كشف از ديگر اقدامات حوزه معادن استان در سال 91 بوده كه در نتيجه این مهم افزون بر 28 ميليون تن ذخائر مواد معدني در استان كشف شد.

وی افزود: همچنین در سال گذشته 308 فقره مجوز برداشت مواد معدني نيز در استان براي متقاضيان مربوطه صادر شد.

توکل نیا ادامه داد: عمده ترين مواد معدني استخراج شده در استان در سال 91 شامل شن و ماسه، سنگ لاشه، سنگ آهك و خاك صنعتي بوده است.