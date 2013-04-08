شمارش معکوس برای بهره ‌برداری از پروژه تقاطع بزرگراه شهید بابایی با جاده تلو

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن وساق افزود: بخش‌های مختلف این‌سازه ترافیکی ظرف روزهای آینده آماده اجرای روکش آسفالت می‌شود.

وی با بیان آنکه پل میانی تقاطع بزرگراه شهیدبابایی با جاده تلو تنها بخش باقی‌مانده از این پروژه راهگشای عمرانی است ،یادآورشد:پیشرفت پروژه احداث تقاطع غیرهمسطح تلو-بابایی با اجرای روکش آسفالت و خط‌کشی پل میانی به مرز 100درصد می‌رسد.

به‌گفته وساق، عملیات اجرای روکش آسفالت در پل میانی تقاطع تلو- بابایی طی روزهای آتی انجام می‌شود تا این پروژه در اسرع وقت آماده تحویل به شهروندان شود.

تکمیل پروژه احداث تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهیدبابایی با جاده تلو، ضمن روان‌سازی ترافیک در بزرگراه شهیدبابایی، زمان سفرهای برون‌شهری را به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌دهد.