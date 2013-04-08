کنفرانس ملی تولید برق همزمان با حرارت و برودت برگزار می شود

دبیر اجرایی این کنفرانس در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این کنفرانس در سطح ملی و با مشارکت اساتید دانشگاهها، پژوهشگران، محققان کشور و صاحبان صنایع در زمینه تولید همزمان برق، حرارت و برودت برگزار می شود.

مهدی محمدی مهر روز افزود: ارائه مقالات علمی و صنعتی به صورت سخنرانی و پوستر، سخنرانی های کلیدی، کارگاههای آموزشی و میزگردهای تخصصی از جمله برنامه های این کنفرانس است.

وی اظهار داشت: با توجه به وضعیت کنونی کشور و اهمیت مباحث مربوط به مصرف سوختهای فسیلی، تجدید پذیر و ارتباط موثر آن با مسایل مهم و حیاتی در زمینه های انرژی، برگزاری این کنفرانس می تواند فرصت مناسبی برای تبادل آراء، ارائه تحقیقات و مقالات متخصصان و محققان صنعت و دانشگاه باشد.

محمدی مهر، فراهم نمودن زمینه تبادل تجربیات علمی و فنی متخصصان دانشگاهی و صنعتی، معرفی آخرین دستاوردهای علمی و صنعتی در زمینه تولید همزمان و سیستم های هیبریدی ، تقویت ارتباط موثر بین مراکز علمی، پژوهشی و صنعتی و اشاعه تفکر و فرهنگ افزایش راندمان تولید انرژی به کمک سیستم های هیبرید و تولید همزمان را از اهداف برگزاری این کنفرانس ذکر کرد.

دبیر اجرایی این کنفرانس خاطر نشان کرد: پژوهشگران و صاحب نظران برای ارسال مقاله و کسب اطلاعات بیشتر تا بیستم اردیبهشت فرصت دارند به نشانی اینترنتی http://cchp2013.kashanu.ac.ir/fa مراجعه کنند

به گزارش مهر،کنفرانس ملی تولید برق همزمان با حرارت و برودت و سیستمهای هیبریدی از پنجم تا هفتم شهریورامسال در دانشگاه کاشان برگزار خواهد شد.