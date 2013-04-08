منتخبان ششمین جشنواره فرهنگی سلام در قزوین معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، دوشنبه شب در مراسمی با حضور نفیسیه مرصوصی مدیرکل فرهنگی دانشگاههای پیام نور کشور، وحید یامین پور کارشناس سیاسی و استاد دانشگاه، سردار سالار آبنوش فرمانده سپاه صاحب الامر استان، ابوالفضل طاهرخانی معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین، مدیران واحدهای دانشگاه های پیام نور شهرستان های استان و جمع کثیری از دانشجویان در تالار شهید رجایی تربیت معلم از منتخبان جشنواره تجلیل شد.



در این مراسم از میان یک هزار و 750 اثر رسیده به جشنواره 200 اثر به عنوان منتخب در 18 رشته فرهنگی و هنری با نظر هیئت داوران معرفی شد.



در این جشنواره در رشته علوم قرآنی در بخش خواهران انسیه حاجی یوسفی، زهرا جمشید زاده، فاطمه رحمان پور، در بخش برادران مهدی حکمی نجفی، اسماعیل زال بیگی به عنوان نفرات اول معرفی شدند.



در رشته نهج البلاغه نیلوفر کانتوری، در کتاب خوانی گیتی ظاهری، در چهل حدیث محبوبه غلامزاده، در مشاعره آسیه محمدلو، در اجرای برنامه فرزانه میرخوند چگینی، در کاریکاتور محبوبه عاملی، در خوشنویسی زهره نجات بخش، در وبلاگ نویسی احمد تاتلری، در مقاله نویسی مهران ابراهیمی، در عکس رقیه قاسمی، در شعر امیر یزدی، در متن ادبی زهرا جانی و در داستان مریم محمدی نفر اول شدند.



همچنین جوایز ویژه علوی در خوشنویسی به محمدرضا سلیمانی، مقاله نویسی به نرگس زینالی، در شعر به زهرا تیماسی، در متن ادبی به هاجر خورگامی و در داستان به سمیه غلامزاده تعلق گرفت.



در این جشنواره الهام شاهی، فرشته سروش، مرجان سازنده از واحد پیام نور تاکستان، نظیره شاهی و زهره قاسمی از بوئین زهرا، طاهره حدادی از واحد آوج، آمنه رحمانی از الوند، رعنا کرمی از واحد شال، کبی علی یاری از واحد اسفرورین، مینا ابراهیمی پور و پریسا کشاورز از واحد قزوین به عنوان دانشجویان برتر معرفی شدند.



رسول قائمی، امیر مهدی دوست، هادی روحی زهرایی به عنوان سربازان جبهه فرهنگی تجلیل شدند و حامد حق شناس به عنوان استاد برگزیده و فرمانده جنگ نشان ویژه فرهنگی گرفت.



در این جشنواره به نفرات اول تا سوم هر رشته تندیس، لوح یادبود و جوایزی اهداء شد.



قرائت متن ادبی توسط مرادی منتخب بانوان و شعر توسط منتخب آقایان از دیگر بخشهای مراسم اختتامیه بود.















