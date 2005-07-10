500 ميليارد ريال از محل فروش سهام به صندوق بيمه بيكاري واريز شد

عبدالحميد معافيان درگفت وگو با خبرنگاراقتصادي"مهر" تاكيد كرد: براساس قانون كاركه درسال 1369 به تصويب رسيد،كليه مشمولان قانون كاروبيمه تامين اجتماعي كه بدون اراده خود براثرتعديل نيروٍ‌‌،اصلاح ساختاراقتصادي واحدهاي توليدي وبروزحوادث خاص كار خود را ازدست داده اند،مشمول بيمه بيكاري خواهند شد.

به گفته وي براساس قانون، بيمه بيكاري مختص افراد شاغل مي باشد وكساني كه تا كنون سابقه كارندارند،خدمات بيمه بيكاري به آنها تعلق نمي گيرد.

معافيان خاطرنشان كرد: متقاضيان استفاده ازبيمه بيكاري بايد حداقل شش ماه سابقه بيمه داشته باشند وحق بيمه اين افراد نيز براساس ميانگين حقوق دريافتي در 90 روزپاياني كار محاسبه خواهد شد.

وي با بيان اينكه مجري بيمه بيكاري وزارت كاروامور اجتماعي است،افزود: حدود سه درصد ازحق بيمه كارفرمايان به بيمه بيكاري اختصاص دارد وعلاوه برآن دولت نيزمكلف است سه درصد براي بيمه بيكاري به سازمان تامين اجتماعي پرداخت كند كه دولت مبلغي را ازاين بابت به سازمان تامين اجتماعي بدهكاراست.

وي ميزاني افرادي را كه درسال 1382 از بيمه بيكاري استفاده كردند225 هزارنفربرآورد كرده واظهارداشت:درسال گذشته منابع بيمه بيكاري به 2253 ميليارد ريال رسيد كه با برداشت 750 ميليارد ريال از صندوق بيمه بيكاري 2950 ميليارد ريال به متقاضيان پرداخت شده است.

معافيان با بيان اينكه دولت سعي كرده براي تقويت صندوق بيمه بيكاري دربودجه سنواتي خود مبلغي را براي كمك به اين صندوق درنظربگيرد: از سال گذشته تا كنون بيش از500 ميليارد ريال ازمحل فروش سهام سازمان خصوصي سازي به اين صندوق واريز شده است.

وي درخصوص مدت زماني كه بيمه بيكاري به متقاضيان پرداخت خواهد شد،گفت: در قانون حد وزماني براي پرداخت بيمه بيكاري تعيين نشده،اما با توجه به اينكه ميزان حق بيمه پرداختي كفاف يك زندگي متوسط ونرمال را نمي دهد خود افراد در يك دوره زماني كار ديگري پيدا مي كنند.

معافيان افزود: اكثرواجدين شرايطي كه تا كنون متقاضي استفاده از بيمه بيكاري بوده اند از مزاياي آن بهره مند شده اند واين صندوق تا كنون مشكلي براي پرداخت حق بيمه نداشته است.

وي درخصوص اقشاري كه تا كنون سابقه كارنداشته اند،تصريح كرد: به دلايل شرايط اقتصادي، افرادي درجامعه وجود دارند كه تمام شايط كار را دارند اما فرصت شغلي براي آنها وجود ندارند وبر اساس قانون بيمه بيكاري به آنها تعلق نمي گيرد.

معافيان در خصوص شيوه پرداخت بيمه به اين قشر،گفت: درحال حاضرمنابع اين كار در كشور وجود ندارد و ازطرف ديگر اگر منابع هم وجود داشته باشد،پرداخت آن به صورت بيمه بيكاري مشكلي چنداني را حل نخواهد كرد.

معاون اجتماعي سازمان مديريت افزود: ما بايد اين منابع را به صورت وام هاي قرض الحسنه در جهت اشتغالزايي به اين قشر پرداخت كنيم ويا منابع را درجهت كاهش نرخ بيكاري و رفع معضل اشتغال در اختيار كارآفرينان قراردهيم.