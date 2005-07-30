تعداد دانشجويان ايراني محصل در خارج از كشور قابل توجه است // بيشترين رسوب دانشجويان ايراني در آمريكا و كانادا است

دكتر محدث در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: هنگامي كه يك دانشجو از سفارت كشوري در ايران ويزا مي گيرد و به خارج از كشور مي رود تا زماني كه به سفارت ايران در آن كشور مراجعه نكند نامش در هيچ كجا به عنوان دانشجو ثبت نخواهد شد همين امر باعث به وجود آمدن مشكلات آماري براي وزارت علوم شده است.

مدير كل امور دانشجويان داخل كشور در خصوص رسوب دانشجويان ايراني در كشورهاي خارجي افزود: بيشترين رسوب دانشجويان ايراني به ترتيب در كشورهاي آمريكا، كانادا و استراليا است كه وزارت علوم با ايجاد امكانات و تمهيدات مناسب در صدد پايين آوردن آمار مربوط به اين كشورها است.

دكتر محدث تاكيد كرد: در برخي از كشورها مانند هند، مالزي، انگليس و فرانسه نيز رسوب دانشجويان ايراني در حد صفر است.

وي افزود : همه ساله شاهد آن هستيم كه عده قابل توجهي از متقاضيان ورود به آموزش عالي به دليل تقاضاي زياد در برخي از رشته ها نمي توانند در كنكور ورودي دانشگاه ها قبول شوند، به همين خاطر براي تحصيل به خارج از كشور مي روند و به راحتي در دانشگاه هاي خارج از كشور پذيرش مي شوند .

وي تاكيد كرد: به دليل تفكري كه جامعه ما در خصوص برخي از رشته ها دارد وزارت علوم نمي تواند اين مشكل را حل كند، اما فعاليت هايي توسط وزارت علوم براي اين دانشجويان انجام شده كه مي تواند تاثيرگذار باشد .

مدير كل امور دانشجويان داخل كشور افزود: يكي از فعاليت هاي در دست اقدام وزارت علوم، كمك مالي به دانشجويان ايراني خارج از كشور است. اين وام از طريق حساب صندوق ارزي به دانشجويان پرداخت مي شود. مشكلات مالي در بيشتر دانشجويان ايراني خارج از كشور در سرنوشت تحصيلي، اجتماعي و فرهنگي آنها تاثير گذار خواهد بود .