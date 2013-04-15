فرشاد منظوفینیا کارگردان "شب بخیر کوچولو" که در جشنواره سی و یکم تئاتر فجر با این اثر نمایشی حضور داشت با گلایه از انتخاب نشدن این نمایش توسط شورای 15 نفره برای اجرای عمومی به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه داستان اجرای عمومی این نمایش بسیار وخیم شده است چون گویا بعد از جشنواره تئاتر فجر شورای 15 نفرهای متشکل از منتقدان و مدیران سالنها تشکیل شده تا نمایشهایی را که در جشنواره شرکت داشتهاند برای اجرای عمومی انتخاب کنند اما متاسفانه این هیات تنها 15 نمایش را انتخاب کرده و بقیه آثار به حال خود رها شدهاند.
وی افزود: نمایش "شب بخیر کوچولو" نیز جزو انتخابهای این افراد نبوده است. متاسفانه در این زمینه هیچ مرجعی پاسخگو نیست و سعید کشنفلاح دبیر جشنواره سی و یکم نیز هیچ مسئولیتی در این زمینه نمیپذیرد. باید این هیات درباره این مسئله پاسخگو باشند که آثار انتخاب شده براساس چه معیاری بوده اما هیچ توضیحی به ما داده نشده است.
این کارگردان تئاتر ادامه داد: این مسئله باید مشخص شود که مثلا چرا به کارگردان جوانی که یکبار در یک سالن متفرقه اجرایی داشته در تئاتر شهر اجرا داده میشود اما به گروه حرفهای ما که از بازیگران صاحبنام نیز بهره برده اجرا داده نشده است. امیدوارم مرکز هنرهای نمایشی در این زمینه پاسخگو باشد. چرا وقتی قرار نیست نمایشهای جشنواره تئاتر فجر اجرای عمومی داشته باشند آنها را به جشنواره دعوت میکنند. این وضعیت هم بر روحیه هنرمندان تاثیر میگذارد و هم در واقع به شعور داوران جشنواره تئاتر فجر توهین میکند.
منظوفینیا عنوان کرد: هر سال جشنواره تئاتر فجر راهی بود برای رسیدن به اجرای عمومی گروههای شرکتکننده اما امسال عدم تعهد برای اجرای عمومی و تشکیل شورا برای انتخاب آثار در فراخوان ذکر شد که متاسفانه در حال حاضر این امر باعث شده امثال ما تنها به ابزاری برای تامین خوراک تبلیغاتی جشنواره تئاتر فجر تبدیل شویم. باید مشخص شود که مخاطبان ما مردم عادی جامعه هستند یا تئاتریهایی که در ایام جشنواره به دیدن آثار نمایشی می آیند.
کارگردان" پشت کلانتری" گفت: نمایش "شب بخیر کوچولو" هجدهمین کار حرفهای من است اما با این وضعیت نمیتوانم پاسخگوی بازیگرانم باشم. چون اعلام کردهاند که تا سال 93 برای اجرای نمایشها جا ندارند. اگر اجرای نمایشی چند سال طول بکشد دیگر آن کار بیات میشود و موضوعیت خود را از دست میدهد این کار نیز به یک ناهنجاری اجتماعی و سقط غیرقانونی جنین اشاره دارد و سال 93 این مسئله جذابیت خود را از دست می دهد. از طرف دیگر بازیگران من بازیگران سینما و تلویزیون نیز هستند بنابراین ممکن است دیگر نتوانند با این گروه به دلیل مشغله کاری که دارند همکاری کنند. بازیگران خردسال نمایش نیز تا سال 93 بزرگ میشوند و دیگر نمیتوانند در نقشهایشان بازی کنند.
این استاد دانشگاه متذکر شد: من به شدت به شیوه مدیریت تئاتر و عملکرد این شورای 15 نفره معترض هستم. کدامیک از این افراد کار من را در جشنواره تئاتر فجر دیدهاند که آن را رد کردهاند. این نمایش برای اجرا در جشنواره از چندین بازبینی گذشته و در سه رشته هم نامزد دریافت جایزه شده است پس باید مشخص شود که چرا در اولویت اجرای عمومی قرار ندارد.
وی در پایان عنوان کرد: امثال من استدلال مشخصی برای ادعاهایشان دارند و این آقایان هم حتما استدلال خاصی دارند اما چون امکان مکالمه حضوری فراهم نمیشود و ما همدیگر را نمیبینیم نمیتوانیم حرف هم را بفهمیم. قرار نیست چون داریم به پایان دولت دهم میرسیم و مملکت وارد فاز جدیدی میشود در این چند ماه آخر همه مسایل را بیحساب و کتاب پیش ببریم.
محبوبه بیات، لعیا زنگنه، امید زندگانی، سجاد زارع، بهار کریم زاده، امیر حسین خوشبویی، کیانا فتح نیا و مجتبی خوشبویی بازیگران نمایش "شب بخیر کوچولو" هستند.
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