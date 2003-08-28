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۶ شهریور ۱۳۸۲، ۱۲:۳۲

يك نظامي انگليسي در بصره كشته و يك تن زخمي شد

يك نظامي انگليسي در بصره كشته و يك تن زخمي شد

منابع آگاه خبري دقايقي پيش ازحمله عراقي هاي مسلح به نيروهاي انگليسي درشهر بصره خبر دادند كه طي آن يك نظامي انگليسي كشته و يك نفر ديگر زخمي شد .

به گزارش خبرگزاي مهربه نقل از شبكه خبري العربيه،  پس از اين حمله نيروهاي انگليسي جستجو براي يافتن عاملان اين حمله را آغاز كردند .
از سوي ديگرگزارشها ازعراق حاكي است، يك مركز نظامي نيروهاي آمريكايي در شهر سامرا هدف چند فروند خمپاره قرار گرفت .
به گفته شاهدان عيني، اين حمله زماني صورت گرفت كه دو فروند ازهليكوپترهاي آمريكايي در اين مركز نظامي درحال فرود بودند .
نيروهاي آمريكايي فورا راههاي منتهي به اين مركز نظامي را مسدود كردند وجستجوي براي يافتن عاملان را آغاز كردند .
اين شبكه از ميزان تلفات و خسارات وارده به اين مركز نظامي خبري منتشر نكرد.

 

 

 

کد مطلب 20292

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