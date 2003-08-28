يك نظامي انگليسي در بصره كشته و يك تن زخمي شد

به گزارش خبرگزاي مهربه نقل از شبكه خبري العربيه، پس از اين حمله نيروهاي انگليسي جستجو براي يافتن عاملان اين حمله را آغاز كردند .

از سوي ديگرگزارشها ازعراق حاكي است، يك مركز نظامي نيروهاي آمريكايي در شهر سامرا هدف چند فروند خمپاره قرار گرفت .

به گفته شاهدان عيني، اين حمله زماني صورت گرفت كه دو فروند ازهليكوپترهاي آمريكايي در اين مركز نظامي درحال فرود بودند .

نيروهاي آمريكايي فورا راههاي منتهي به اين مركز نظامي را مسدود كردند وجستجوي براي يافتن عاملان را آغاز كردند .

اين شبكه از ميزان تلفات و خسارات وارده به اين مركز نظامي خبري منتشر نكرد.