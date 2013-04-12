خاصیت درمانی استراحت/ برنامه ریزی برای استفاده از روز تعطیل مهم است

برخي معتقدند بهره مندي از تعطيلات، شاخص شيوه زندگي سالم است. به طور كلي شيوه زندگي سالم به روشي گفته مي شود كه در آن تا جاي ممكن از عوامل تقليل دهنده سلامت كاسته شده و بر فاكتورهاي ارتقادهنده آن افزوده شود. تعطيلات خوب با فراهم كردن فرصت مناسب براي بهره مندي از خواب كافي و با كيفيت بهتر، پرداختن به فعاليت هاي ورزشي، شركت در برنامه هاي تفريحي سالم و كاهش فشار رواني ناشي از رفتارهاي پرخطر مانند سيگار كشيدن و بسياري از جنبه هاي ديگر، سلامت عمومي را ارتقا مي بخشد.

ايده گنجانيدن تعطيلات در ميان عوامل موثر در بهبود سلامت به مطرح شدن بحث جالبي با عنوان "تعطيلات درماني" منجر شده كه شايد بتوان گفت يكي از خوشايندترين شيوه هاي درماني است.

موضوع جالبتر اين است كه برخي متخصصان، بهره مندي از تعطيلات مفيد و پر ثمر را به عنوان "طب پيشگيرانه" معرفي مي كنند كه به ويژه با كاهش استرس در جلوگيري از ابتلا به بسياري از بيماري ها نقش داشته، حتي براساس برخي يافته هاي پزشكي، خطر مرگ را نيز كاهش مي دهد.

يكي از اعضاي مهم بدن كه پس از روزها كار وتلاش به استراحت موقت نياز دارد، مغز است. به عبارتي مغز هم براي عملكرد مفيد و سالم نيازمند تناسب است كه با استراحت تامين مي شود. پس اين عضو بايد براي مدت كوتاهي به تعطيلات برود تا از فوائد آن بهره مند شده و به تناسب لازم دست يابد و اين مساله براي همه اعضاي بدن صدق مي كند.

"پروژه مطالعاتي 50 ساله در زمينه سلامت قلب در امريكا" نشان داده خطر مرگ در زنان 45 تا 64 ساله اي كه در طول سال چند بار به تعطيلات مي روند به ميزان 50 درصد كاهش مي يابد. تحقيق ديگري كه در سال 2000 در دانشگاه ايالتي نيويورك به انجام رسيده، اين كاهش را براي مردان 35 تا 57 ساله اي كه غالبا به تعطيلات مي روند 20 درصد اعلام كرده است.

بدن براي حفظ سلامت روان نيازمند زماني براي رها شدن و منبعي براي تجديد قواست. تعطيلات ايده آل ترس را كاهش داده، به تمدد اعصاب كمك كند و فرصتي را براي احساس شادابي و جواني مهيا می نمايد. مجموعه اين تاثيرات تجربه ارزشمندي را فراهم مي كند كه اهميت آن براي سلامت غير قابل وصف است.

آنچه سبب شده متخصصان امر سلامت، نگاه ويژه اي به تعطيلات داشته باشند و موضوع تعطيلات درماني را مطرح كنند به شرایط ارامش بخشی نسبت داده مي شود كه قراراست افراد در ايام تعطيل از آن بهره مند شوند. علل داشتن اين ديدگاه ويژه درباره تعطيلات تاثيرآن در كاهش استرس است و كاهش استرس به منزله جلوگيري از ابتلا و پيشرفت بيماري ها و حتي موجب تسريع درمان بسياري از آنها ست.

به عنوان مثال گروهي با انتخاب مكان هايي كه چشمه هاي آب گرم دارد و به منظور استفاده از اين چشمه ها براي تخفيف دردهاي عضلاني يا بهبود وضعيت جسمي كه معتقدند از تاثيرات مفيد چشمه هاي آب گرم است، دانسته يا ندانسته اقدام به تالاسوتراپي مي كنند. "تالاسوتراپي" از كلمه يوناني تالاموس به معني دريا گرفته شده و اثرات آن به خواص درماني آب دريا و اقيانوس نسبت داده شده است.

داشتن چنين برنامه اي به حدي حائز اهميت است كه امروزه به افرادي كه كمتر به تعطيلات مي روند و وقت كافي به اين كار اختصاص نمي دهند، گفته مي شود دچار اختلالات كمبود تعطيلات شده اند و افراد بايد زمان بيشتري را به رفع خستگي و فرسودگي ناشي از زندگي روزمره اختصاص دهند. بهترين راه براي اين هدف، دور ماندن از عوامل استرس زا براي مدت زمان مشخص است تا ذهن و جسم كمي استراحت كنند.

فراموش نكنيم كه طبيعت بهترين شرايط را براي دستيابي به فوائد جسمي و رواني تعطيلات فراهم مي كند و در واقع مفهوم اصلي تعطيلات درماني در استفاده هر چه بهتر از موهبات آن است. از ديگر اقدامات مهم و ارزشمندي كه در تعطيلات به تجديد قواي جسمي و رواني ما كمك مي كند، بودن در كنار اعضاي خانواده و دوستان و آشنايان و از لذت بردن از مصاحبت با آنان است. تاثير سپري كردن تعطيلات تحت اين شرايط به حدي ارزشمند است كه نشان مي دهد استفاده از دو عبارت تعطيلات درماني و طب پيشگيرانه درباره آن كاملا قابل قبول و بجاست.