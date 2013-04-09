نتایج کامل رقابتهای انتخابی تیم کشتی فرنگی نوجوانان مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات مرحله اول انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان طی روزهای 19 و 20 فرودین ماه با شرکت 239 کشتی گیر از 31 استان طی 8 دور و با انجام 280 کشتی در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد و در پایان نفرات برتر مشخص شدند.

بر این اساس اسامی نفرات برتر این رقابت‌ها به شرح زیر است:

42 کیلوگرم: 1- بهنام عبدولی (خوزستان) 2- جلیل چرخشت (سیستان و بلوچستان) 3- پویا ناصر پور (خوزستان) و خلیل بهرامیان (تهران) 5- پوریا کلامی (هرمزگان) و رسول قهرمانی زاده (مرکزی)

46 کیلوگرم: 1- محمد سلطانی منفرد (خوزستان) 2- مجید صالحی (چهارمحال و بختیاری) 3- مسعود آدینه وند (لرستان) و رضا کبیری (خوزستان) 5- ابوالفضل شمسی (مرکزی) و محمدرضا آقانیا (مازندران)

50 کیلوگرم: 1- میثم دلخوانی (فارس) 2- رضا نعیمیایی (مازندران) 3- سینا شیرزادی (اصفهان) و احسان محمدی (خوزستان) 5- امین قلاوند (خوزستان) و سید سجاد طالبی (مازندران)

54 کیلوگرم: 1- محمد رضا برزگر (فارس) 2- اشکان یاراحمدی (لرستان) 3- کرامت عبدولی (خوزستان) و میلاد عبدولی (لرستان) 5- محمد معصومی (فارس) و رضا رحمانی (خراسان شمالی)

58 کیلوگرم: 1- علیرضا عبدولی (خوزستان) 2- حامد ولی پور (خوزستان) 3- داریوش پاپی احمدی (خوزستان) و علی اکبر محمدی (خراسان شمالی) 5- امیررضا مدررسی (چهارمحال و بختیاری) و محمد قمری (تهران)

63 کیلوگرم: 1- نیما اسماعیلی (تهران) 2- محمد سلامت (خوزستان) 3- حسن توانگر (قزوین) و علی معاونی (فارس) 5- آرش اسدی (تهران) و حسن قاسمی (همدان)

69 کیلوگرم: 1- علی سلطانیان (مازندران) 2- حمید تیموری (چهارمحال و بختیاری) 3- علی صادقیان (تهران) و حسین دامن افشان (خراسان رضوی) 5- بهمن احسانیان (گلستان) و آرش منوچهری (فارس)

76 کیلوگرم: 1- مهدی ابراهیمی (قم) 2- امیرعباس رمضانی (خوزستان) 3- یزدان همه خوانی (کرمانشاه) و محمد امین محمدپور (تهران) 5- مهرداد امان اله زاده (خراسان شمالی) و سید محمدحسین میرباقیان (تهران)

85 کیلوگرم: 1- علی فتاح منش (قم) 2- امیر آدبم (خوزستان) 3- آرش کریمی (فارس) و سهیل کهنسال (خوزستان) 5- هادی معماری (اردبیل) و مرتضی چوبداری (خراسان رضوی)

100 کیلوگرم: 1- محمدجواد طالبی (مازندران) 2- سهیل رحیمی (مازندران) 3- سعید انوری (تهران) و نامدار اسدی (خوزستان) 5- امیرحسین مولایی (قم) و میلاد یوسفی (خراسان رضوی)

با تصمیم کادر فنی از نفرات اول و دوم هر وزن، وزن کشی مجدد به عمل آمد تا مربیان در جریان دقیق وزن آن‌ها قرار گیرند.