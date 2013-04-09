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۲۰ فروردین ۱۳۹۲، ۲۱:۵۲

نتایج کامل رقابتهای انتخابی تیم کشتی فرنگی نوجوانان مشخص شد

نتایج کامل رقابتهای انتخابی تیم کشتی فرنگی نوجوانان مشخص شد

مرحله اول رقابتهای انتخابی تیم کشتی فرنگی نوجوانان عصر امروز سه شنبه با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات مرحله اول انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان طی روزهای 19 و 20 فرودین ماه با شرکت 239 کشتی گیر از 31 استان طی 8 دور و با انجام 280 کشتی در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد و در پایان نفرات برتر مشخص شدند.

بر این اساس اسامی نفرات برتر این رقابت‌ها به شرح زیر است:

42 کیلوگرم: 1- بهنام عبدولی (خوزستان) 2- جلیل چرخشت (سیستان و بلوچستان) 3- پویا ناصر پور (خوزستان) و خلیل بهرامیان (تهران) 5- پوریا کلامی (هرمزگان) و رسول قهرمانی زاده (مرکزی)

46 کیلوگرم: 1- محمد سلطانی منفرد (خوزستان) 2- مجید صالحی (چهارمحال و بختیاری) 3- مسعود آدینه وند (لرستان) و رضا کبیری (خوزستان) 5- ابوالفضل شمسی (مرکزی) و محمدرضا آقانیا (مازندران)

50 کیلوگرم: 1- میثم دلخوانی (فارس) 2- رضا نعیمیایی (مازندران) 3- سینا شیرزادی (اصفهان) و احسان محمدی (خوزستان) 5- امین قلاوند (خوزستان) و سید سجاد طالبی (مازندران)

54 کیلوگرم: 1- محمد رضا برزگر (فارس) 2- اشکان یاراحمدی (لرستان) 3- کرامت عبدولی (خوزستان) و میلاد عبدولی (لرستان) 5- محمد معصومی (فارس) و رضا رحمانی (خراسان شمالی)

58 کیلوگرم: 1- علیرضا عبدولی (خوزستان) 2- حامد ولی پور (خوزستان) 3- داریوش پاپی احمدی (خوزستان) و علی اکبر محمدی (خراسان شمالی) 5- امیررضا مدررسی (چهارمحال و بختیاری) و محمد قمری (تهران)

63 کیلوگرم: 1- نیما اسماعیلی (تهران) 2- محمد سلامت (خوزستان) 3- حسن توانگر (قزوین) و علی معاونی (فارس) 5- آرش اسدی (تهران) و حسن قاسمی (همدان)

69 کیلوگرم: 1- علی سلطانیان (مازندران) 2- حمید تیموری (چهارمحال و بختیاری) 3- علی صادقیان (تهران) و حسین دامن افشان (خراسان رضوی) 5- بهمن احسانیان (گلستان) و آرش منوچهری (فارس)

76 کیلوگرم: 1- مهدی ابراهیمی (قم) 2- امیرعباس رمضانی (خوزستان) 3- یزدان همه خوانی (کرمانشاه) و محمد امین محمدپور (تهران) 5- مهرداد امان اله زاده (خراسان شمالی) و سید محمدحسین میرباقیان (تهران)

85 کیلوگرم: 1- علی فتاح منش (قم) 2- امیر آدبم (خوزستان) 3- آرش کریمی (فارس) و سهیل کهنسال (خوزستان) 5- هادی معماری (اردبیل) و مرتضی چوبداری (خراسان رضوی)

100 کیلوگرم: 1- محمدجواد طالبی (مازندران) 2- سهیل رحیمی (مازندران) 3- سعید انوری (تهران) و نامدار اسدی (خوزستان) 5- امیرحسین مولایی (قم) و میلاد یوسفی (خراسان رضوی)

با تصمیم کادر فنی از نفرات اول و دوم هر وزن، وزن کشی مجدد به عمل آمد تا مربیان در جریان دقیق وزن آن‌ها قرار گیرند.

کد مطلب 2029542

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