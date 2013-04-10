سوگواره یاس نبوی در بقاع متبرکه خراسان شمالی برگزار می شود

حجت الاسلام رحیم مهدوی پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، مراسم سوگواره یاس نبوی در 16 بقعه متبرکه خراسان شمالی برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این مراسم همزمان با فرا رسیدن دهه دوم فاطمیه از 22 فروردین ماه برگزار می شود، اظهار داشت: در این مراسم برنامه های مذهبی با حضور هیئت ها و کاروان های عزاداری و مردم دوستدار اهل بیت عصمت و طهارت(ع) در جوار بقاع متبرکه شاخص اجرا خواهد شد.

حجت الاسلام مهدوی پور تصریح کرد: این مراسم سوگواری در بقاع شاخصی چون امامزادگان سیدعباس(معصوم زاده) و سیداسماعیل باباامان در بجنورد، امامزادگان سیدجعفر و محمد در فاروج، امامزاده حمزه رضا(ع) شیروان، امامزاده شاهزاده جعفر اسفراین، امامزاده علی بن مهزیارجاجرم، امامزاده دلاور آشخانه و ... برگزار می شود.

به گفته وی این مراسمات از 22 فروردین ماه به مدت پنج شب پس از برگزاری نماز مغرب و عشاء و با حضور روحانیون و مداحان اهل بیت(ع) در بقاع متبرکه ادامه خواهد داشت.