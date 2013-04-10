زمینه حضور جوانان با استفاده از ابزارهای فرهنگی در نمازهای جمعه فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود ترابی صبح چهارشنبه در آئین تقدیر و تجلیل از خادمان افتخاری نمازجمعه دامغان در محل حسینیه شهدای این شهر به نقش و جایگاه این فریضه مهم در جامعه دینی و اسلامی پرداخت و اظهار داشت: یکی از امتیازات و افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی این است که در بیش از 600 شهر کشور فریضه نماز عبادی سیاسی جمعه اقامه می شود.

وی افزود: در حال حاضر در 16 شهر استان سمنان و سه شهر از شهرستان دامغان نماز عبادی سیاسی جمعه اقامه می شود و مومنان از برگزاری و اقامه این نماز بهره مند می شوند.

امام جمعه دامغان ضمن تاکید بر اینکه نماز باید با محتوا باشد و نماز بی محتوا هیچ ارزشی ندارد یادآور شد: نمازهای جمعه باید با شکوه برگزار شود و این امر دشمنان را مایوس می کند.

ترابی سست کردن ایمان و اعتقادات مسلمانان را یکی از اهداف مهم دشمنان ذکر کرد و اظهار داشت: صهیونیسم جهانی از این طریق به اسلام ضربه وارد می کند که با برگزاری نمازهای جماعت و جمعه این توطئه خنثی می شود.

وی در خاتمه گفت: برای باشکوه برگزار شدن فریضه نماز عبادی سیاسی جمعه باید از امکانات و ابزارهای فرهنگی بهره گرفت و زمینه حضور و جذب جوانان در نمازهای جمعه را فراهم کرد.

80 نفر عضو افتخاری ستاد نماز جمعه دامغان هستند

مسئول ستاد برگزاری نماز جمعه دامغان نیز در این مراسم از عضویت 80 نفر خواهر و برادر دامغانی به صورت افتخاری در ستاد نماز جمعه این شهر خبر داد و افزود: این افراد در تمام فصول از سال با این ستاد همکاری دارند.

محمد رضا حاج پروانه خاطر نشان ساخت: بر اساس چارت تعریف شده این افراد در بخش های فرهنگی، خدماتی و صوتی و تصویری سازماندهی شده اند.

وی افزود: ستاد برگزاری نماز جمعه دامغان تلاش می کند تا با همراهی و همکاری اعضای افتخاری خود در روز برگزاری نماز جمعه خدمات خوبی را به نمازگزاران ارائه کند.

مسئول ستاد برگزاری نماز جمعه دامغان با اشاره به اینکه ستاد نماز جمعه دامغان دارای یک مهد کودک آدینه ایت، گفت: این مهد فقط در روزهای برگزاری نماز جمعه فعال بوده و در هر هفته میزبان حدود 50 کودک است.

در این آئین از خادمین افتخاری ستاد نماز جمعه دامغان با اهداد جوائز نقدی تجلیل و تقدیر به عمل آمد.

به گزارش مهر، مداحی یکی از مداحان اهل بیت عصمت و طهارت (س) به مناسبت فرا رسیدن ایام عزاداری و سوگواری حضرت صدیقه اطهر فاطمه زهرا(س) از دیگر برنامه های این آئین بوده است.