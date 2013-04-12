آغاز ثبت نام چهاردهمین مسابقات ملی مهارت/ انتخاب برگزیدگان در 29 رشته

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش پرند از ثبت نام شرکت در چهاردهمین مسابقات ملی مهارت در مراکز آموزش فني و حرفه اي سراسر كشورتا 27 اردیبهشت ماه امسال خبر داد و گفت: ثبت نام از متقاضيان شركت در اين دوره از مسابقات ملي مهارت آغاز شده و تا بیست و هفتم اردیبهشت ماه در مراکزآموزش فنی و حرفه ای سراسر كشور انجام مي شود كه شرط سني براي داوطلبان رشته هاي ساخت و توليد تیمی و مكاترونيك متولدين 11 دی ماه 68 به بعد و براي ساير رشته ها 11 دی ماه 71 به بعد است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه تصریح کرد : مسابقات مهارت هر ساله در 3 مرحله شهرستانی، استانی و ملی برگزار می شود که مرحله شهرستانی این دوره از مسابقات مهارت خردادماه، مرحله استانی مردادماه و مرحله کشوری مهرماه سال جاری برگزار می شود.

وی ادامه داد: جوانان ماهر شامل کارآموزان وآموزش ديدگان آموزش فنی وحرفه ای، هنرجويان آموزش و پرورش در رشته های کار و دانش، فنی و حرفه ای و نظری، دانشجويان آموزشکده های فنی و حرفه ای و آموزش عالی و همچنين کارگران واحدهای صنعتی و صنفی می توانند در اين دوره از مسابقات ملی مهارت شرکت نمايند.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بیان داشت: مرحله شهرستاني مسابقات مهارت در ابتدا به صورت آزمون کتبي و به طور همزمان در کشور برگزار می شود که از ميان قبول شدگان مرحله شهرستاني با برگزاري آزمون عملي نسبت به انتخاب نفرات برتر و معرفي به مرحله استاني اقدام خواهد شد.

پرند تاکید کرد: چهاردهمین مسابقات ملی مهارت در 29 رشته آموزشی شامل پلی مکانیک، تاسيسات الکتريکي، فناوري اطلاعات، راه کارهاي نرم افزاري براي تجارت، آجرچيني، كاشيكاري ديوار و كف، طراحي گرافيك، الكترونيك، مكاترونيك، تبريد و تهويه، لوله كشي و گرمايشي، كابينت سازي (چوبی)، طراحي وب، طراحي مهندسي مكانيك، رباتيك، فناوري خودرو، صافكاري خودرو، نقاشي خودرو، تراش CNC، فرز CNC، طراحي فضاي سبز، اتصالات چوبي، ساخت و توليد، جواهرسازي، كنترل صنعتي، فناوري اطلاعات، مديريت سيستم هاي تحت شبکه، جوشكاري، آشپزي، قنادي (شيريني پزي)، فناوري مد (خياطي) برگزار شد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: كشف استعدادهاي حرفه‌اي جوانان و ايجاد فرصت مناسب برای شكوفايي مهارت‌ها، ايجاد انگيزش در جوانان براي كسب مهارت و ايجاد سيستم ارزيابي نظام آموزش مهارتي كشور، فراهم نمودن فرصت مناسب برای رقابت سالم میان جوانان كشور، معرفي آموزش‌هاي مهارتی واهميت نقش آن در توسعه اقتصاد به عموم مردم و جلب نظر مسئولان، بنگاه‌هاي اقتصادي، صنايع و صنوف برای مشاركت هرچه بیشتر در اجرای مسابقات ملي مهارت، ايجاد فرصتي مناسب برای تبادل اطلاعات فني و تجارب حرفه‌اي، ايجاد بستر مناسب برای ارتقای مهارت‌هاي حرفه‌اي كشور تا سطح مهارت‌هاي جهاني و شناسايي كمبودها در آموزش‌هاي فني وحرفه‌اي و برنامه‌ريزي براي رفع آنها، شناسايي و معرفي افراد ماهر و نخبه به صنايع و بنگاه‌هاي اقتصادي و ارتقای سطح استانداردهاي آموزش مهارت در كشوراز جمله اهداف برگزاری مسابقات مهارت است.

وی در خصوص تسهيلات اعطايي به برگزیدگان چهاردهمین مسابقات ملي مهارت بیان داشت: اعطای مدال، لوح تقدیر، استفاده از برگزيدگان به عنوان مربيان آموزشي، معرفي به بنياد ملي نخبگان و ساير حمايت هاي مادي و معنوي براي جذب، حفظ و نگهداري آنها به عنوان نخبگان مهارتي كشور از جمله تسهيلات اعطايي به برگزيدگان مسابقات مهارت است. ضمن اينكه برگزيدگان مرحله کشوری پس از گزینش نهایی از شركت در اردوي آمادگي براي شركت در مسابقات جهاني انتخاب مي شوند.

بنا براین گزارش، سازمان آموزش فنی و حرفه ای به عنوان نماينده ايران در سازمان جهاني مهارت (WSI) به طورسالانه مسابقات ملی مهارت را برگزارنموده و برگزيدگان آن را جهت شرکت درمسابقات جهانی مهارت که هر دو سال یکبار در یکی از کشورها برگزار می شود اعزام می نمايد.

تیم ملی مهارت کشورمان از برگزیدگان نهایی دوازدهمین و سیزدهمین مسابقات ملی مهارت، به چهل و دومین مسابقات جهانی مهارت که تیرماه سال جاری در کشور آلمان برگزار می شود اعزام خواهند شد. تیم ملی مهارت جمهوري اسلامي ايران در چهل و يكمين مسابقات جهاني مهارت در لندن با 10 رتبه ارتقا نسبت به دوره قبلي موفق به كسب رتبه ششم در نمرات ميانگين شركت كنندگان شد.