عضویت وزارت رفاه در ستاد مبارزه با مواد مخدر/ ابلاغ لایجه اورژانس اجتماعی به دستگاهها بزودی

سید حسن موسوی چلک در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: لایحه اورژانس اجتماعی چند ماه قبل در هیات دولت به تصویب رسید اما اکنون برای اجرایی شدن نیاز به اصلاحاتی دارد که در دست اقدام است که بزودی این ایرادات رفع و برای اجرا به دستگاهها ابلاغ می شود.

وی با اشاره به اینکه بودجه ای مشخص برای توسعه اوژانس اجتماعی اختصاص پیدا می کند، گفت: مجوز توسعه اورژانس اجتماعی از سوی هیات دولت صادر شده است. براساس مصوبه دولت اورژانس اجتماعی تا پایان برنامه پنجم توسعه در شهرهای بالای 50 هزار نفر جمعیت راه اندازی می شود.

مدیرکل آسیبهای اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: در سال گذشته در مجموع 40 میلیارد تومان به بخشهای خدمات پیشگیری و مشاوره و همچنین کنترل و کاهش آسیبها اختصاص یافت که از این مبلغ 10 میلیارد تومان برای خدمات مشاوره و پیشگیری و 30 میلیارد تومان نیز برای برنامه های کنترل آسیب و 4.5 میلیارد تومان نیز به پیشگیری از معلولیتها اختصاص یافت و در سال جاری نیز بودجه ای پیش بینی شده که پس از نهایی شدن اعلام می شود.

وی از عضویت در ستاد مبارزه با مواد مخدر خبر داد و گفت: با توجه به اینکه ما بزرگترین وزاخانه در حوزه پیشگیری و کاهش آسیب هستیم اما تا کنون در ستاد مبارزه به مواد مخدر عضو اصلی نبوده و حق رای و نظر دهی در تصمیمات پیشگیرانه از معضل اعتیاد نداشتیم به همین دلیل در سال 91 اقدام مهم ما پیگیری و تلاش برای عضویب در این ستاد بود که با اصلاح قانون این امر میسر شد بطوریکه در حال حاضرعضو اصلی ستاد مبارزه با مواد مخدر محسوب می شویم.

