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۲۱ فروردین ۱۳۹۲، ۱۸:۲۹

مجتمع تجاری و درمانی هلال احمر در شیروان احداث می شود

مجتمع تجاری و درمانی هلال احمر در شیروان احداث می شود

شیروان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی از آغاز احداث مجتمع تجاری، درمانی و آموزشی هلال احمر در شیروان در طی روزهای آینده خبر داد.

حامد سجادی عصر پنج شنبه در جمع خبرنگاران افزود: به منظور تولید درآمد و ایجاد منابع درآمدی متناسب با اهداف هلال احمر خراسان شمالی، تا هفته آینده کلنگ احداث مجتمع تجاری، درمانی و آموزشی هلال احمر در شیروان به زمین زده می شود.

وی اظهار داشت: این مجتمع در حاشیه میدان انقلاب شیروان، در زمینی به مساحت 12 هزار مترمربع و در هشت طبقه احداث می شود و مراسم کلنگ زنی آن نیز با حضور قائم موهبتی؛ مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری هلال احمر ایران برگزار خواهد شد.

سجادی اضافه کرد: همچنین طرح ساخت مجتمع تفرجگاهی هلال احمر خراسان شمالی در منطقه گردشگری آب گرم ایوب آماده شده و مجوزهای لازم نیز از دستگاه های مرتبط اخذ شده است که در صورت موافقت مسئولان مرکز ساخت این مجتمع تفریحی هم در دستور کار قرار خواهد گرفت.

به گفته وی طرح مجتمع تفرجگاهی در آب گرم مهمانک شهرستان مانه و سملقان نیز در صورت موافقت اجرایی خواهد شد.

این مسئول افزود: علاوه بر این طرح ها، در سال جاری ملک خالصه هلال احمر خراسان شمالی که در جوار این مرکز و در حاشیه خیابان نیز قرار گرفته تعیین تکلیف شده و در اختیار سرمایه گذاران خصوصی گذاشته می شود.

کد مطلب 2030404

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