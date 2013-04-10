به گزارش خبرنگار مهر، صادق فرهمندامین عصر چهارشنبه در بررسی راههای همکاری نهاد کتابخانه های عمومی و آموزش و پرورش استان اردبیل افزود: در این طرح آثار و کتب این اندیشمند انقلابی به دانش آموزان استان معرفی می شود.

وی با اشاره به در پیش بودن مناسب روز معلم و گرامیداشت یاد و خاطره شهید مطهریتاکید کرد: می توان با معرفی کتب مربوط به شهید مطهری در ترویج فرهنگ مطالعه در مدارس گام های موثری برداشت.

علاوه بر این مدیرکل کتابخانه های عمومی استان برگزاری مسابقات آنلاین و مکتوب در این خصوص را موجب آشنائی هرچه بیشتر دانش آموزان با شهید والامقام مطهری دانست.

وی با اشاره به لزوم ترویج فرهگ مطالعه در بین دانش آموزان، از آمادگی کتابخانه های عمومی استان جهت همکاری در این خصوص خبر داد و افزود: معرفی شبکه کتابخوانان حرفه ای به دانش آموزان و نیز برگزاری مسابقات کتابخوانی می تواند در علاقه مندی آنها به حوزه کتاب نقش مؤثری داشته باشد.

فرهمندامین ایجاد تسهیلات جهت عضویت دبیران و دانش آموزان در کتابخانه های عمومی را راهکار دیگری برای نزدیکی مدارس با کتابخانه ها عنوان کرد وابراز امیدواری کرد با تعامل آموزش و پرورش مطالعه در حوزه کتب غیر درسی در بین دانش آموزان نهادینه شود.

معاون پژوهشی و برنامه ریزی اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل نیز در این دیدار با اشاره به اهمیت نهادینه شدن کتابخوانی در سطح جامعه، ترویج مطالعه در بین دانش آموزان را در توسعه فرهنگی بسیار با اهمیت دانست.

جوادی، با اشاره به زمینه های همکاری این دو نهاد فرهنگی متذکر شد: دبیران استان نیز با مطالعه و قرار دادن کتب غیر درسی در سبد نیازهای روزانه خود، می توانند در تعلیم و تربیت دانش آموزان موثرتر عمل کنند.

در پایان این جلسه راهکارهای همکاری ادارات کل کتابخانه های عمومی و آموزش و پرورش استان بررسی و توافق شد پس از بررسی بیشتر کارشناسان مربوطه، تفاهم نامه همکاری بین مدیران کل این دو نهاد فرهنگی منعقد شود