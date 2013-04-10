به گزارش خبرگزاری مهر، سردار کاظم مجتبايي ظهر چهارشنبه در ديدار دکتر زنگي، مديرکل هلال احمر استان قم با اشاره به تلاش هاي همه نهادها و دستگاه هاي استان در ايام تعطيلات نوروز 92 اظهار داشت: زحمات و تلاش هاي نيروهاي امدادي هلال احمر استان، در نوروز محسوس و قابل ستايش است.

وي در ادامه به صدور قبض هاي جريمه ارشادي از سوي پليس راهنمايي و رانندگي اشاره کرد و افزود: اين قبض ها به رانندگان متخلف داده مي شد که صرفاً مجازي بوده و طبق نظرسنجي هاي صورت گرفته بازتاب خوبي در بين مسافران داشته است.

فرمانده انتظامي استان قم افزود: اين اقدام در ايام نوروز گرچه فعاليت هاي پليس را در راستاي اعمال مقررات ترافيکي با سختي هايي مواجه کرد اما از زحمات کارکنان فرماندهي انتظامي استان ، احساس خوب و خوشايندي در ذهن مسافران شهر کريمه اهل بيت(ع) بوجود آورد.

فرمانده انتظامي استان قم به زحمات کارکنان معاونت اجتماعي فرماندهي انتظامي استان در اين ايام اشاره کرد و اظهار داشت: در ايام نوروز به دليل تقارن ايام نوروز و فاطميه دو حمايل براي پليس استان طراحي شد که يکي از آن ها تبريک ايام عيد به مسافران و مردم قم بود و ديگري با شروع ايام فاطميه تسليت اين ايام بود .

سردار مجتبايي در ادامه با اشاره به ماموريت هاي خاص و سوانح طبيعي در کشور، بر تعاملات بيش از پيش و انعقاد تفاهم نامه آموزشي بين پليس قم و مجموعه هلال احمر استان تاکيد کرد.

فرمانده انتظامي استان قم بيان داشت: با توجه به اينکه استان قم متصل کننده 17 استان کشور است، تردد روزانه هزاران خودرو از محورهاي مواصلاتي و حضور ميليون ها زائر در ايام مختلف در قم ، تقويت تعاملات بين کارکنان پليس و کارکنان هلال احمر استان ، باعث سرعت در رسيدگي به مشکلات مردم مي شود.

هلال احمر قم 10 هزار نيروي داوطلب در اختيار دارد

مدير هلال احمر استان قم نیز در این دیدار اظهار داشت: در تعطيلات نوروز 32 حادثه در استان باعث دخالت هلال احمر شد.

دکتر زنگی با بيان اينکه طرح نوروزي هلال احمر استان همزمان با کل کشور از 24 اسفند ماه 91 الي 16 فروردين 92 ادامه داشت، افزود: در اين طرح 75 نفر در عمليات هاي مختلف درگير بودند، اين در حالي است که 32 پايگاه امدادي نيز براي رفاه حال مسافران با اقدامات مختلفي اعم از ارائه بروشور ، نقشه و ... در روان سازي ترافيک کمک مي‌کردند.

مدير هلال احمر قم گفت: براي اولين بار در استان 20 دوچرخه سوار به همراه کوله پشتي خود خدماتي نظير تست قند خون ، ارائه نقشه راهنما و ... به زائران نوروزي مي دادند که برابر نظرسنجي هاي صورت گرفته بازتاب خوبي در بين زائران داشته است.

زنگي به ارائه آموزش هاي تخصصي امداد و نجات براي کارکنان فرماندهي انتظامي استان ابراز آمادگي کرد و گفت: هم اکنون مجموعه هلال احمر استان قم 10 هزار نيروي داوطلب در اختيار دارد که اين ظرفيت بسيار خوبي است تا پليس نيز به ارائه آموزش هاي مختلف به اين جوانان بپردازد.

مدير هلال احمر قم در ادامه بر تعاملات بيش از پيش پليس قم با هلال احمر استان در بحث پدافند غير عامل و راه اندازي نمايشگاه مشترک تاکيد کرد و افزود: اگر ظرفيت ها بين اين دو مجموعه تلفيق شود، هم افزايي ايجاد مي شود.

