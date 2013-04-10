به گزارش خبرنگار مهر در استان مازندران محمود احمدی نژاد عصر چهارشنبه در آئین افتتاح قطعه چهارم آزادراه تهران - شمال و آغاز عملیات اجرایی راه اصلی قزوین -الموت - تنکابن در دانشکده علوم و فنون دریایی جواد الائمه سپاه چالوس با اشاره به اینکه بار دیگر توفیق سفر به مازندران سرافراز نصیب بنده شده است از مردم این خطه به عنوان انسانهای مومن، مجاهد، جوانمرد، مقاوم و شجاع یاد کرد و افزود: مردم و زنان این خطه در طول تاریخ همواره پرچم دار تولید، عدالت، پاکی، ایمان، عشق به پیامبر و ولایت بوده اند.

وی با اشاره به اینکه بار دیگر با سفر به این استا ن دو توفیق نصیب مردم استان و ایران شده است، افزود: برای اینکه ارتباط مردم جنوب و شمال البرز از حیث امنیتی، اقتصادی، همبستگی ملی و فرهنگی توسعه یابد نیازمند احداث جاده های دسترسی جدید در کشور هستیم.

رئیس شورای عالی شهرسازی با اشاره به اینکه راههای دسترسی فعلی در کشور متناسب با نیازهای امروز جامعه نیست، افزود: در حال حاضر در جاده های کشور با خودروهای تولیدی فعلی، با پیچ و خم ها و قطعات با سرعت های 30 کیلومتر قابل انجام نخواهد بود.

احمدی نژاد با بیان اینکه باید در حوزه توسعه زیرساخت های حمل و نقلی شمال کشور گامهای جدی تری برداشته شود، به اصلاح جاده های موجود نظیر محور هراز و فیروزکوه اشاره کرد و گفت: امیدوارم تا پایان سال 92 تعریض محورهای هراز و فیروزکوه به سرانجام برسد.

وی با اشاره به اینکه آغاز عملیات اجرایی آزادراه قزوین - تنکابن - الموت توسط قرارگاه خاتم الانبیا صورت می گیرد، افزود: بودجه این پروژه ملی تامین شده و امیدوارم در آینده ای نزدیک این پروژه توسط قرارگاه خاتم الانبیا به سرمنزل مقصود برسد.

رئیس جمهور در ادامه با اشاره به افتتاح قلعه چهارم آزادراه تهران شمال به طول 20 کیلومتر از چالوس تا مرزن آباد افزود: این پروژه از سال 72 شروع شد و تلاش هایی برای تسریع آن صورت گرفت ولی دولت دهم خواست با افتتاح آن حداقل طلسم 20 ساله این آزادراه را بشکند.

احمدی نژاد با اظهار امیدواری از اینکه قطعه یک آزادراه تهران شمال در سال جاری آماده بهره برداری شود، افزود: امید است عملیات اجرایی قطعات 2 و 3 آزادراه تهران شمال توسط قرارگاه خاتم الانبیا به زودی اجرایی شود.

وی با اشاره به صعب العبور بودن جاده 3000 تنکابن و خصوصیت بکر این بخش کوهستانی غرب مازندران اظهار امیدواری کرد با افتتاح پروژه راه دسترسی قزوین- تنکابن - الموت ارتباط مردم سایر نقاط کشور با خطه شمال برقرار شود.

احمدی نژاد با بیان اینکه نیازمند شبکه ارتباطی بسیار پیشرفته برای خط شمال هستیم، تصریح کرد: آزاد راه شرق به غرب و احداث قطار ساحلی در محور شمال از جمله پروژه هایی است که قرار بود در ابتدای دولت اجرایی شود ولی به دلایلی متوقف شد و هم اکنون مقرر شده است که توسط قرارگاه خاتم الانبیا به مرحله اجرایی برسد.

رئیس جمهور در ادامه با اشاره به اینکه با افتتاح قطعه 4 آزاد راه تهران - شمال در ایام تعطیلات نوروز و تابستان ، شهرستان چالوس شاهد حضور عظیمی از مسافران داخلی و خارجی به صورت انبوه خواهد شد، افزود: باید برای توسعه زیرساخت های حمل و نقل درون شهری شهرهای غرب مازندران برنامه اساسی صورت گیرد.

وی با تاکید بر اینکه خطه شمال باید به لحاظ اقتصادی شکوفا شود و با رفع محدودیت های صنعتی، گردشگری و کشاورزی، مازندران بتواند برای اشتغال پایدار موثر باشد، یادآور شد: منطقه شمال منطقه استثنایی کشور بوده و دولت برای شکوفایی اقتصادی این منطقه بکر کشور برنامه ریزی اساسی صورت داده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه حماسه عظیم ملت در 24 خرداد به ثبت خواهد رسید، افزود: ایران را باید خودمان بسازیم و باید با شکوفایی اقتصادی برای کشور تلاش کنیم.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه بخش مهمی از توطئه ها و ایجاد محدودیت ها علیه جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از پیشرفت ملت است، افزود: دشمن نمی خواهد ملت ایران به قله های تعالی و پیشرفت دست یابد . باید حصار و نقطه امید طراحی های دشمنان را در هم بشکنیم و در مسیر ساختن به گونه ای عمل کنیم که دشمنان از ایجاد مانع علیه ایران مایوس شوند.

وی با بیان اینکه دشمنان با حربه های اقتصادی می خواهند جلوی پیشرفت ملت را بگیرند باید برای ساختن ایران دست به دست هم دهیم افزود: عده ای همچنان در صدد هستند تا ایران اسلامی به بالندی و سازندگی کامل دست نیابد.

احمدی نژاد همچنین با اشاره به ساخت سالانه 1.5 میلیون واحد مسکونی برای خانه دار شدن اقشار بی خانمان کشور، افزود: باید تا چندین سال این روند ادامه یابد تا بتوانیم به حد استانداردمسکن در کشور دست یابیم.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون ظرفیت تولید سالانه سیمان کشور 80 میلیون تن است یادآور شد: با تلاش متخصصان ایرانی توانستیم در تولید سیمان خودکفا و اکنون سالانه 12 میلیون تن سیمان صادر کنیم.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه تا قبل از سال جدید سالانه 7 میلیون تن فولاد خام وارد کشور می کردیم افزود: تا دو ماه آینده با احداث 5 کارخانه فولاد خام در کشور ایران اسلامی در تولید این صنعت استراتژیک کشور خودکفا خواهد شد.

وی با تاکید بر استفاده از مواهب طبیعی خطه شمال خصوصا مازندران تصریح کرد: هنوز از ظرفیت های شیلاتی دریای خزر ظرفیت تولیدات برنج و گندم مزارع استان و ظرفیت منابع طبیعی مازندران استفاده بهینه نشده است.

احمدی نژاد با اشاره به وجود 2 میلیون هکتار جنگل در شمال کشور از اجرای خروج دام از جنگل انتقاد کرد و گفت: با اجرای این طرح ضربه مهلکی به عرصه های جنگلی خطه شمال وارد شده است.

رئیس جمهور در پایان با تاکید بر استفاده از ظرفیت های عظیم نیروی انسانی در استان مازندران اظهارامیدواری کرد: طلیعه حماسه اقتصادی ایرانیان باید از استان مازندران آغاز شود.