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۲۱ فروردین ۱۳۹۲، ۲۱:۲۳

اخبار لبنان/

تجاوز مجدد رژیم صهیونیستی به حریم هوایی لبنان/ دخالتهای سفیر آمریکا ادامه دارد

تجاوز مجدد رژیم صهیونیستی به حریم هوایی لبنان/ دخالتهای سفیر آمریکا ادامه دارد

تجاوز مجدد جنگنده های رژیم صهیونیستی به حریم هوایی لبنان، ادامه تحرکات مداخله جویانه سفیر آمریکا در مسائل سیاسی و کشف یک محموله برای گروههای مسلح در سوریه از مهمترین اخبار سیاسی و امنیتی لبنان به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد لبنان، فرماندهی ارتش لبنان با صدور بیانیه ای اعلام کرد: در ساعت 11.20 دقیقه به  وقت لبنان، دو فروند جنگنده رژیم صهیونیستی حریم هوایی لبنان را در مناطق کفرکلا و برخی مناطق دیگر لبنان نقض کردند و در ساعت 13.00 از آسمان منطقه علما الشعب خارج شدند.

از سوی دیگر ارتش لبنان با صدور بیانیه ای از خنثی سازی چهار بمب در منطقه ای در شهر صور خبر داد.

خبر دیگر اینکه شبکه المنار گزارش داد: گمرک بندر بیروت یک محموله حاوی دستگاههای ارتباطی پیشرفته برای گروههای مسلح در سوریه را کشف و ضبط کرده است.

از سوی دیگر امروز مورا کونیللی سفیر آمریکا در لبنان در ادامه تحرکات مداخله جویانه خود در مسائل سیاسی این کشور، با میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان دیدار کرد.

وی ضمن استقبال از معرفی تمام سلام از سوی میشل سلیمان برای تشکیل دولت جدید لبنان آن را مثبت خواند.

از سوی دیگر احمد الحریری دبیر کل حزب المستقبل با تمام سلام نخست وزیر مامور تشکیل کابینه در لبنان دیدار کرد.

کد مطلب 2030472

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