نمایشگاه کنترل فشار خون و تغذیه سالم در میامی آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه کنترل فشار خون و تغذیه سالم همزمان با هفته سلامت عصر چهارشنبه با حضور مسئولان و مردم در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان میامی آغاز بکار کرد.

مدیر اداره آموزش و پرورش شهرستان میامی در آئین افتتاحیه این نمایشگاه ضمن اشاره به اینکه فشار خون یکی از بیماریهای مخفی و خطرناک است که بطور ناگهانی برای انسان ایجاد می شود، ورزش کردن و تحرک را بهترین راه برای پیشگیری و درمان این بیماری دانست.

عباس صائمی ضمن اشاره به اینکه سلامت نفس از مهمترین ملزوماتی است که در دین ما به آن سفارش شده است، تصریح کرد: بین سلامت نفس و پیشرفت انسان رابطه مستقیمی است.

وی در خاتمه با اشاره به اینکه نمایشگاه کنترل فشار خون و تغذیه سالم به همت دبیرستان های کوثر، معلم، مدرسه راهنمایی توحید و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان میامی برگزار شده است، گفت: این نمایشگاه شامل تحقیق های مرتبط با فشار خون، غذاهای مضر برای بدن، داروهای مربوط به بیماری فشار خون و... است.

بنا بر این گزارش: این نمایشگاه تا پایان هفته سلامت (24فروردین) برای بازدید علاقمندان دایر است.