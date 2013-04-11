آغاز احداث پارک کوهستان در سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی موحد زاده شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در شهرداری سمنان ضمن اشاره به اینکه کارگروه ساخت پارک کوهستان تشکیل شده است اظهار داشت: روند اجرایی احداث آن نیز به صورت مرحله به مرحله آغاز شده است.

وی اظهار امیدواری کرد: پارک کوهستان بتواند به یکی از قطب های گردشگری سمنان تبدیل شود و بیش از نیمی از جمعیتی که در زمان تعطیلات و روزهای گرم سال به مهدیشهر و شهمیرزاد می روند را به سوی خود جذب کند.

موحدزاده از تعیین پروژه شاخص این شهرداری در سال جدید خبر داد و عنوان کرد: پس از اتمام ساخت و بهره برداری از پل شهید شاطری، ساخت پارک کوهستان به عنوان اولویت کارهای عمرانی شهرداری تعیین شد.

معاون عمرانی شهرداری سمنان با اشاره به این مطلب که 10 میلیارد ریال اعتبار به این پروژه بزرگ عمرانی اختصاص یافته است اظهار داشت: جاده سلامتی، درختکاری در این محدوده، فضاهای تفریحی، سالن پذیرایی، آلاچیق، کافی شاپ، سرویس بهداشتی، اماکن ورزشی و آبشار از بخش های پیش بینی شده برای این پروژه است.

موحدزاده در ادامه تصریح کرد: دریاچه این مجموعه تفریحی قابلیت ماهیگیری نیز دارد.

وی از اتمام کارهای نقشه برداری این مجموعه خبر داد و افزود: نقشه ها در سال 1385 آماده شده و فقط نیاز به بروز رسانی دارد.

موحدزاده در خاتمه با قدردانی از مساعدت های مسئولان به ویژه فرماندار سمنان برای اجرای این طرح عمرانی افزود: در صورت مساعدت مسئولان قرار است مسیر کانال آب موجود تغییر یابد و به دریاچه منتهی شود تا فضایی شاد و سرسبز برای اوقات فراغت خانواده ها ایجاد شود.