دلالان قيمت كليه را تعیین می کنند/ تمایل اهدا کنندگان به فروش آزاد کلیه

به گزارش خبرنگار مهر، از پارکینگ شهرداری که رد میشویم علاوه بر تابلوهای رنگارنگ داروخانهها و مجتمع پزشکان، کاغذهای جورواجور خرید و فروش کلیه توجه را جلب میکند، روی یکی نوشته است: «فروش کلیه، گروه خونی -O و 25ساله، تلفن همراه...0918» روی دیگری نوشته شده« کلیه ای با گروه خونیA به فروش میرسد لطفا با شماره... 0936 تماس بگیرید».
بازار سیاه خرید و فروش کلیه این روزها با نرخ طلا بالا و پایین شده و از 12 تا 45 میلیون تومان معامله میشود در حالی که در انجمن حمایت از بیماران کلیوی این نرخ 9 میلیون تومان است، در واقع دلالان قیمت اصلی خرید و فروش کلیه را تعیین می کنند.
این اختلاف قیمتها میدان را برای دلالان باز کرده و آنها را روانه بازار كرده است، اما متاسفانه چون تنها، بيماران كليوي به عنوان قشر كوچكي از جامعه با این مشکل دست و پنجه نرم میکنند کارهای زیادی برای کنترل قیمتها صورت نگرفته است و بیماران کلیوی هر روز شاهد افزایش نجومی قیمتها هستند.
زندگی کردن را از یاد بردهایم
ملکخطابی مادر 30 ساله کرمانشاهی با اشاره به اختلاف قیمتهای انجمن و بازار سیاه میگوید: «چند ماه پیش متوجه شدیم که پسرم نیاز به پیوند کلیه دارد، اوایل مهر ماه نام او را در انجمن کلیه نوشتیم، در آن زمان نفر بیستم لیست بود و با گذشت چندین ماه فقط یک نفر پیوند داده شده است و در حال حاضر نفر نوزدهم لیست است، البته جای تعجبی هم ندارد اختلاف قیمتها باعث میشود که کمتر کسی حاضر شود که کلیه خود را به انجمن اهدا کند و ما مجبور به خرید کلیه از بازار سیاه شدیم آن هم با نرخ 13 میلیون تومان».
وی در ادامه افزود: «برای خرید کلیه انجمن، فقط یک میلیون تومان از کل هزینه را به ما پرداخت میکند در حالی که این رقم حتی با هزینههای جانبی هم قابل مقایسه نیست».
ملکخطابی در ادامه با اشاره به افزایش قیمت دارو ادامه داد: «هر هفته که برای گرفتن دارو به داروخانهها مراجعه میکنیم با قیمتهای متفاوتی نسبت به هفته گذشته روبهرو میشویم و این افزایش قیمتها با عنوان اختلاف قیمت به مراجعه کنندگان عرضه میشود»
این مادر 30 ساله به پسر دیگرش که در سال91 پیوند کلیه داده است اشاره میکند و میگوید:« در آن زمان کلیه را با نرخ هشت میلیون تومان از بازار سیاه خریداری کردیم و به دلیل بعضی از مشکلات یکمیلیون تومان اهدایی از انجمن کلیه را نیز نتوانستیم دریافت کنیم.» در آخر از او میپرسم چگونه از پس این هزینهها بر می آیید؟ او در جواب میگوید:« خود من خانهدار هستم و همسرم مکانیک، اگر از دیگر هزینههای زندگی بگذریم هزینههای اصلی پیوند و مسائل حاشیهای آن به قدری سنگین است که کل خانواده را تحت سیطرهی خود قرار داده و تقریبا زندگی کردن را از یاد برده ایم.»
بودجه انجمن حمايت از بيماران كليوي با صندوق حمایت از بیماران کلیوی تامين ميشود
مسئول بخش كليه انجمن حمايت از بيماران كليوي استان كرمانشاه با توجه به اختلاف قیمتهای موجود در انجمن حمایت از بیماران کلیوی و بازار سیاه ، گفت: سال گذشته قيمت كليه در انجمن حمايت از بيماران كليوي پنج ميليون و امسال طي نامهاي به 9ميليون تومان افزايش پيدا كرده است، در حالي كه نرخ فروش كليه در خارج از انجمن متفاوت است.
مجتبي صفدري در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سوال عدم نظارت کافی بر بازار آزاد خريد و فروش كليه گفت: خريد و فروش كليه با توافق دو طرف صورت ميگيرد و ما نميتوانيم كسي را اجبار به فروش كليه از طريق انجمن كنيم، بنابراين نظارت بر اين گونه معاملات بر عهده انجمن نيست و نرخ نهايي را خود فروشنده تعيين ميكند، كساني كه خريد و فروش كليه را از طريق بازار آزاد انجام ميدهند، هدفي جز برطرف ساختن نياز مالي ندارند و قيمتي كه درانجمن تعيين شده پاسخگوي آنها نيست.
وي با اشاره به ليست انتظار انجمن حمايت از بيماران كليوي گفت: بايد اهداكننده باشد كه خريد و فروشي صورت بگيرد، در صورتي كه بيمار نياز سريع به پيوند داشته باشد از طريق چاپ آگهي اقدام به خريد كليه در بازار آزاد خواهد كرد.
صفدري در ادامه تصريح كرد: بودجه انجمن حمايت از بيماران كليوي از طريق صندوقهاي حمایت از بیماران کلیوی در سطح شهر و كمكهاي مردمي تامين ميشود و از دولت اعتباري دريافت نميكند. بنابراين نميتوان انتظاري از انجمن براي حمايت از خانوادههاي بيماران كليوي داشت.
وي با اشاره به افزايش قيمت داروها و حمايت بيمه از اينگونه بيماران گفت: بيماران كليوي دو نوع دارو مصرف ميكنند، داروهايي كه جز خدمات بيمه ميشوند و 10 درصد از آن را بيمه پرداخت ميكنند و نوع دوم آن داروهايي هستند كه جز خدمات بيمه محسوب نميشوند و بيماران خود بايد تمام هزينه را پرداخت كنند كه در حوزه انجمن نيست.
صفدري در پايان گفت: توزيع داروهاي اين بيماري فقط در داروخانه امام(ره) انجام ميشود.
به نظر ميرسد رنج جسماني براي بيماران كليوي و رنج نگهداري از اين بيماران براي خانوادهها كفايت كند بنابراين لازم است كه براي كمك هزينههاي درماني اين بيماران مجلس شوراي اسلامي، طرحي را مصوب نمايد و اين بيماران تحت پوشش بيمههاي درماني خاص قرار بگيرند. و به نظر ميرسد معيارهاي پوشش بيمههاي درماني خاص كه شرطي چون دياليز شدن را براي بيمار در نظر ميگيرد موجب بيرون ماندن عدهاي از اين پوشش بيمهاي است كه انتظار ميرود نمايندگان و مسئولين به اين مسئله توجه كافي و جدي نمايند.
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