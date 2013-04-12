کتابخانه ها به منزله بازوان فرهنگی جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مرتضی حسینی روز پنجشنبه در بازدید از کتابخانه های عمومی استان بر لزوم حمایت از کتاب خوانی و توسعه کمی و کیفی کتابخانه های عمومی تاکید کرد.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کتابخانه های عمومی بازوان مهم فرهنگی جامعه هستند که شایسته است بیشتر مورد توجه و حمایت جدی قرار گیرند.

وی با اشاره به اهمیت پرداخت سهم نیم درصدی درآمد شهرداری ها به کتابخانه ها اضافه کرد: کتابخانه های عمومی برای تامین هزینه های جاری خود به این منابع مالی نیاز دارند که در این راستا پیگیر پرداخت آن از طریق مجلس هستیم.

حسینی یادآور شد: هزینه کردن در امر فرهنگ در حقیقت سرمایه گذاری در راستای توسعه و اعتلای همه جانبه کشور است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: در این میان جایگاه والای شغل کتابداران به عنوان یکی از متولیان فرهنگ باید بیشتر به مردم معرفی و شناسانده شود زیرا این افراد حلقه اتصال مردم و مسئولان فرهنگی کشور هستند.

وی در ادامه بیان کرد: هنر یک کتابدار در این است که با ایجاد شور و اشتیاق به مطالعه در میان افراد و تشویق آنان به کتابخوانی، جامعه را به سمت کتاب و مطالعه سوق می دهند و به عنوان مشاورانی امین و آگاه جایگاه بسیار ظریف و حساسی دارند.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: بازدید از کتابخانه های عمومی استان به منظور آگاهی از فعالیت و نحوه عملکرد آنها صورت می گیرد و با اطلاع از نحوه خدمات رسانی مشکلات آنها را بررسی و حل خواهیم کرد.

محمدرضا مولایی سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان قزوین نیز دراین جلسه گفت: برخورداری از حمایت و پشتیبانی مسئولان و مدیران کشوری از فعالیت های کتابخانه ها کمک موثری به توسعه برنامه ها خواهد کرد و با وجود این دستاورد مهم می توانیم گام های بلندتری به سوی اهداف عالی و نهضت مطالعه مفید برداریم.

مولایی تصریح کرد: بر اساس تاکید مقام معظم رهبری باید به مسئله فرهنگ نگاهی مدبرانه داشت، زیرا علم آموزی نیز یک فرهنگ است که در این رابطه کتابخانه ها همپای آموزش و پرورش می توانند اثرگذار باشند.

وی اظهارداشت: با به روزرسانی و توسعه کمی و کیفی فعالیت کتابخانه های عمومی می توان موجب رضایت هرچه بیشتر مراجعان و افزایش سرانه مطالعه مفید در جامعه را فراهم کرد که این کار نیازمند پشتیبانی مسئولان است.

مولایی یادآورشد: کلیه شاغلان مانند کارمندان اداری، کارگران و یا کشاورزان می توانند بخشی از زمان خود را حداقل 30 دقیقه برای کتاب خواندن اختصاص دهند که این کار زمینه رونق فرهنگ مطالعه را فراهم می کند.