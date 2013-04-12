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۲۳ فروردین ۱۳۹۲، ۷:۴۸

کمال زاده عنوان کرد:

سن ابتلا به پوکی استخوان در ایران 20 سال کمتر از کشورهای پیشرفته است

سن ابتلا به پوکی استخوان در ایران 20 سال کمتر از کشورهای پیشرفته است

یاسوج – خبرگزاری مهر: عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات و آموزش وزارت جهاد کشاورزی گفت: عمر استخوانی ایرانیها و ابتلا به پوکی استخوان به خصوص در زنان ایرانی 20 سال کمتر از کشورهای پیشرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عزیزالله کمال زاده بعدازظهر پنجشنبه در نشستی با خبرنگاران به مناسبت هفته سلامت افزود: یکی از علل این مسئله نبود مواد مغذی در جیره غذایی افراد برای استحکام استخوانهاست.

وی بیان کرد: در ایران خانم ها در سن 35 سالگی دچار قوز کمر می شوند اما این سن در اروپا 55 سالگی و پس از یائسگی است.

کمال زاده اظهار داشت: در زنان ایرانی ذخیره استخوانی به اندازه کافی وجود ندارد و در موقع زایمان و شیردهی بخش زیادی از آن را از دست می دهند.

وی بر مصرف شیر و لبنیات و ماهی در رژیم غذایی افراد برای پیشگیری از پوکی استخوان تاکید کرد و گفت: در کنار این باید ورزش را در برنامه روزانه قرار داد.

سرانه مصرف شیر در ایران کمتر از میانگین جهانی است

این متخصص متابولیسم انرژی و پروتئین همچنین سرانه مصرف شیر در ایران را کمتر از میانگین جهانی عنوان کرد و بیان داشت: سرانه مصرف شیر و فرآورده های لبنی در ایران 75 و در جهان 162 کیلوگرم است.

وی یکی از دلایل کاهش مصرف سرانه شیر را کاهش مصرف آن در سطح مدارس به ویژه در دو سال اخیر دانست و یادآور شد: میزان مصرف شیر در مدارس کشور از 70 نوبت در سال به 20نوبت درسال رسیده است.

کمال زاده همچنین میزان جذب کلسیم از شیر را بیشتر از سبزی عنوان کرد و بیان داشت: قابلیت جذب کلسیم شیر 50 درصد و این میزان در سبزیجات حدود پنج درصد است.

این متخصص متابولیسم انرژی و پروتئین همچنین با بیان اینکه برنامه غذایی باید براساس نیاز سلولها باشد، گفت: استفاده از شیر و لبنیات کم چرب، ماهی، سبزیجات و میوه، نان سبوس دار، جوانه غلات، مغزها و شیرینی جات طبیعی همانند عسل و خرما باید در برنامه غذایی قرار گیرد.

وی تاکید کرد: مصرف برنج و ماکارونی در کشور بسیار زیاد است و این منجر به بروز چاقی در افراد می شود.

کد مطلب 2030935

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