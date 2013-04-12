تبديل ايران به قطب سياسي خاورميانه مرهون رهبري است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدحسن ابوترابي فرد، شامگاه پنج شنبه در مراسم ترحيم حجت الاسلام سيد جلال يحيي زاده، نماينده مردم تفت و ميبد در مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: اگر امروز مقاومت اسلامي در قلب لبنان همچنان ايستاده و اگر امروز ايران به قطب سياسي در خاورميانه تبديل شده است، به دليل صلابت و اقتدار رهبري است.

وي ولايتمداري را عامل اصلي پيشرفت ايران اسلامي دانست و افزود: ولايتمداري شاخصه افرادي است كه خدمتگزاري را شيوه و منش خود قرار داده اند.

ابوترابي فرد از جمله اين افراد به حجت الاسلام يحيي زاده اشاره كرد و گفت: يحيي ‌زاده زندگي و سلوك مبتني بر اخلاق‌ اسلامي داشت و مقيد به آداب دين بود و همواره تلاش مي كرد دينمدار باشد.

وي مردمداري و ولايت مداري را رمز محبوبيت نماينده مردم تفت و ميبد دانست و بيان كرد: همين شاخصه ها بود كه سبب شد، پيكر اين روحاني وارسته با حضور گسترده مردم و بر دستان مردم با ايمان يزد با آن شكوه و عظمت تشييع شود.

وي در بخش ديگري از سخنان خود عنوان كرد: مردم استان يزد همواره روند رو به كمال را طي مي‌كنند و اين به دليل وجود بزرگاني همچون آيت‌الله خاتمي، آيت‌الله صدوقي، آيت‌الله اعرافي و ديگر بزرگان اين ديار است.

ابوترابي فرد در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به برهه حساسي كه ملت ايران در پيش رو دارند و بنا به گفته رهبري بايد در آن حماسه بيافرينند، اظهار داشت: مديريت سياست و اقتصاد كشور بايد بر اساس دانش‌محوري و عقلانيت باشد و چنين فردي بايد براي اداره امور كشور انتخاب شود.

ابوترابي فرد با اشاره به مشكلات اقتصادي كشور عنوان كرد: نبايد با تحريم‌ها و تهديدها با اقتصاد شكننده مواجه شويم و اگر اقتصادي بر اساس عقلانيت و با استفاده از خرد جمعي داشته باشيم،‌ به قطب اقتصادي تبديل مي‌شويم.

در اين مراسم آيت الله ناصري، نماينده ولي فقيه در استان،‌ استاندار يزد، جوكار، تابش و زارع زاده، نمايندگان استان يزد در مجلس، جمعي از نمايندگان مردم شهرهاي مختلف در مجلس، ائمه جمعه استان و اقشار مختلف مردم حضور داشتند.

نظير اين مراسم عصر پنجشنبه نيز در شهرستان ميبد و در مصلاي اين شهر برگزار شد.

حجت الاسلام يحيي زاده نماينده مردم تفت و ميبد بود كه روز 15 اسفند سال 91 بر اثر سكته مغزي به كما رفت و 20 فروردين ماه جاري در بيمارستان فيروزگر تهران درگذشت.

پيكر اين نماينده فقيد روز چهارشنبه با حضور گسترده مردم استان يزد در شهرستان ميبد تشييع و به خاك سپرده شد.