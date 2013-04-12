12 تن فرآورده دامی غیربهداشتی در جنوب کرمان ضبط شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خالقیان با اشاره به نظارت های مستمر دامپزشکی در طول سال اظهارداشت: در سال گذشته بیش از 28 هزار نوبت بازدید از مراکز تهیه، نگهداری، توزیع وعرضه فرآورده های خام دامی در جنوب کرمان صورت پذیرفت.

وی افزود: در این بازدید ها یک هزار و 69 مورد غیر بهداشتی تشخیص داده شد.

این مسئول با بیان اینکه تعدادی از عرضه کنندگان به مراجع قضایی معرفی شدند، تصریح کرد: در سال گذشته بیش از 12 تن فرآورده های دامی غیربهداشتی وغیرقابل مصرف برای انسان در جنوب کرمان ضبط و معدوم شد.

خالقیان با بیان اینکه کارشناسان دامپزشکی به صورت روزانه بر عرضه مواد خام دامی نظارت دارند، اذعان داشت: مردم برای معرفی متخلفان با مامورین دامپزشکی همکاری کنند.