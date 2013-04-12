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۲۳ فروردین ۱۳۹۲، ۹:۴۰

طاهریان:

هشت قطعه پرنده از يك متخلف در نشتيفان خواف کشف شد

هشت قطعه پرنده از يك متخلف در نشتيفان خواف کشف شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مسئول حفاظت محيط زيست خواف از كشف هشت قطعه پرنده از يك متخلف در نشتيفان خواف خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس طاهریان پنجشنبه شب اظهار کرد: در پي شناسايي يك نفر متخلف، مأمورين يگان حفاظت محيط زيست اين شهرستان پس از كسب مجوز از مقام قضايي به بازرسي منزل وي پرداخته و موفق به كشف شش قطعه كبك، دو قطعه تيهو و تعدادي ادوات شكار و نگهداري غيرمجاز شدند.

مسئول حفاظت محيط زيست خواف گفت: پرندگان مكشوفه متاسفانه قابليت بازگشت به طبيعت را نداشتند  لذا جهت مداوا به مركز تيمار پرندگان سلامي منتقل شدند و متخلف مذكور پس از تشكيل پرونده به مراجع قضايي معرفي شد.

طاهریان ضرر و زيان وارده به محيط زيست  را چهار ميليون و 800 هزار ريال برآورد كرد و افزود: از آنجا كه فصل بهار زمان زادآوري گونه هاي جانوري است و حيات وحش بيشترين آسيب پذيري را در اين فصل دارند، لذا از تمام همشهريان و دوستداران طبيعت تقاضا مي شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف محيط زيستي آنرا سريعاً به اين اداره اعلام کنند.

مسئول حفاظت محيط زيست خواف تصريح كرد: در فصل زاد و ولد جانوران وحشي هيچ كس در نيمه اول سال مجوز زنده گيري و يا شكار هيچ جانور وحشي را ندارد.

کد مطلب 2030988

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