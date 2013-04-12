  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۳ فروردین ۱۳۹۲، ۱۰:۲۵

درگیری پلیس با عناصر سلفی در هرقله تونس/ یک نفر کشته شد

درگیری پلیس با عناصر سلفی در هرقله تونس/ یک نفر کشته شد

منابع تونسی از درگیری میان نیروهای امنیتی این کشور با عناصر سلفی در هرقله در جنوب شرق پایتخت این کشور و کشته و زخمی شدن تعدادی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، منابع امنیتی تونسی از درگیری میان نیروهای امنیتی و عناصر سلفی در شهر هرقله خبر دادند.

منابع آگاه تونسی اعلام کردند: درگیری ها در شهر هرقبله در استان سوسه در 120 کیلومتری جنوب شرق پایتخت تونس در حالی رخ داد که عناصر سلفی سعی در اعتراض به بازداشت همکار خود از سوی پلیس سعی در یورش به مرکز پلیس و سوزاندن آن کردند.

منابع تونسی از کشته شدن یک جوان سلفی و زخمی شدن تعدادی دیگر در این درگیری ها خبر دادند.

شایان ذکر است که که عناصر سلفی مورد حمایت سعودی ها و قطر قبلا نیز به یک دبیرستان در بوزلفه حمله کرده بودند.

کد خبر 2030992

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها