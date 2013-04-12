درگیری پلیس با عناصر سلفی در هرقله تونس/ یک نفر کشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، منابع امنیتی تونسی از درگیری میان نیروهای امنیتی و عناصر سلفی در شهر هرقله خبر دادند.

منابع آگاه تونسی اعلام کردند: درگیری ها در شهر هرقبله در استان سوسه در 120 کیلومتری جنوب شرق پایتخت تونس در حالی رخ داد که عناصر سلفی سعی در اعتراض به بازداشت همکار خود از سوی پلیس سعی در یورش به مرکز پلیس و سوزاندن آن کردند.

منابع تونسی از کشته شدن یک جوان سلفی و زخمی شدن تعدادی دیگر در این درگیری ها خبر دادند.

شایان ذکر است که که عناصر سلفی مورد حمایت سعودی ها و قطر قبلا نیز به یک دبیرستان در بوزلفه حمله کرده بودند.