166 میلیارد ریال مستمری به مددجویان خراسان شمالی پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی خراسان شمالی از پرداخت 166 میلیارد و 660 میلیون ریال مستمری به مددجویان استان طی سال گذشته خبر داد.
امانالله حسینپور اظهار کرد: پرداخت این مبلغ به منظوررفع بخشی از نیازهای مالی مددجویان زیر پوشش اعطا میشود و تاکنون ماهیانه به بیش از 29 هزار خانوار از مددجویان کمیته امداد مستمری پرداخت شده است.
وی در خصوص منابع تامین اعتبار برای ارائه خدمات به مددجویان افزود: اعتبارات این نهاد از طریق مرکز و اعتبارات دولتی و مشارکت مردم تأمین میشود.
توسعه فرودگاه بجنورد توجه ویژهای را میطلبد
استاندار خراسان شمالی تاکید کرد: توسعه فرودگاه بجنورد نیازمند توجه ویژه و جدی است.
محمود احمدیبیغش در نشست با معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: رسیدگی و نگاه ویژه به فرودگاه شهرستان بجنورد از انتظارات از وزارت راه و شهرسازی است.
وی افزود: با توجه به موقعیت خراسان شمالی، رسیدگی به وضعیت راههای روستایی و نگاه ویژه به آن میتواند تحولی عظیم در راستای پیشرفت و توسعه این منطقه به وجود آورد.
استاندار خراسان شمالی خطاب به معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: رسیدگی و نگاه ویژه به فرودگاه شهرستان بجنورد یکی دیگر از انتظارات است.
پرداخت آببها برای کشاورزان پایاب سدها الزامی است
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت سهامی آب منطقهای خراسان شمالی گفت: حقابه کشاورزان پایاب سدهای استان محفوظ است اما بر اساس قانون تثبیت آبهای زراعی، کشاورزان ملزم به پرداخت آب بها هستند.
رضا نعیمی اظهار کرد: بر اساس مواد 33 و 34 قانون توزیع عادلانه آب و تبصرههای آن و مفاد آیین نامه عملیاتی واگذاری اشتراک آب وزارت نیرو مکلف به دریافت آب بهای مصرفی حقابه بران شده و حقابه بران را موظف به پرداخت بهای آب مصرفی کرده است.
وی تصریح کرد: مالکانی که در اسناد رسمی آنان حقابه های آنها مشخص شده است تنها از پرداخت حق اشتراک که سایر بهرهبرداران ملزم به پرداخت آن هستند معاف هستند.
نعیمی گفت: میزان آب بهای زمینهای مشروب توسط شبکههای مدرن آبیاری معادل سه درصد درآمد حاصل از محصولات کشت شده است در حالی که مبالغ دریافتی از کشاورزان پایاب سدهای استان بابت آب بها بسیار کمتر از این مبلغ است.
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