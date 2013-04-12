به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم ششمین سالگرد ارتحال آيت‌الله العظمی فاضل لنكرانی که شامگاه پنج شنبه در مسجد اعظم قم برگزار شد ، آیات عظام عبدالله جوادی آملی، جعفر سبحانی، سید محمد علوی گرگانی، حسین نوری همدانی و نیز علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، آیت الله مقتدایی عضو مجلس خبرگان رهبری، آیت الله ابراهیم امینی امام جمعه قم، کرمرضا پیرایی استاندار قم، تعدادی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و مجلس خبرگان رهبری ، فضلا وطلاب حوزه و اقشار مختلف مردم و مسئولان استانی حضور داشتند.

این مراسم که با تلاوت آیاتی از کلام الله قران مجید آغاز شد و در ادامه مداحان اهل بیت عصمت و طهارت به مداحی و نوحه سرایی پرداختند.



آیت الله فاضل لنکرانی نقش موثری در تقویت نظام اسلامی داشت

امام جمعه موقت تهران در اين مراسم گفت: آیت الله فاضل همواره در سالهای قبل از انقلاب از قیام امام راحل حمایت می کرد و بعد از پیروزی انقلاب نیز نقش موثری در ثبیت و تقویت نظام اسلامی داشت.

حجت الاسلام کاظم صدیقی در سخنانی با بیان اینکه تزکیه بر تعلیم مقدم تر است افزود: علمای بزرگ همواره اخلاق را بر علم تقدم می‌دانستند چرا که اخلاق موجب رشد و تعالی انسان می‌شود و او را اهل نجات قرار می‌دهد و راهی بهشت و رضوان الهی می کند.

وی با بیان اینکه مرحوم آیت الله فاضل در خانواده علمی پرورش یافت، افزود: ایشان استعداد بسیار سرشاری داشتند و خداوند علاقه به دین و علم را در وجود این مرجع تقلید قرار داده بود .

امام جمعه موقت تهران اظهار داشت: ایشان در طول سالهای زندگی خود شاگردان زیادی را تربیت کرد و در کنار آن نیز راه امام راحل ، استکبار ستیزی و تدبیر را به آنها آموخت.

بزرگترین ظلم به دین، این است که بگویند سیاست باید از دین جدا شود

وی در ادامه عنوان کرد: بزرگترین ظلم به دین، این است که بگویند سیاست و تدبیر باید از دین جدا شود و باید آن را در مساجد جستجو کرد و سکولاریسم نیز در حقیقت به دنبال جدایی دین از حکومت ، سیاست و غزل و نصب ها است.

حجت الاسلام صدیقی با بیان اینکه انزوای دین از سیاست و حکومت، شعار یهود است، ابراز داشت: اگر بر اساس تفکر آنها رفتار کنیم باید نسبت به ورود تهاجم‌هاي فرهنگی در جامعه اسلامی از طریق ماهواره ها و وسایل ارتباط جمعی بی تفاوت باشیم و به دنبال این تفکر باشیم که دین به زندگی بشر کاری ندارد.

امام جمعه موقت تهران تصریح کرد: اسلام دین را برای متن زندگی بشر می خواهد و با دین منزوی، سکولار ، کتابی و ذهنی ارتباطی ندارد.

مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی از ابتدای نهضت امام خمینی(ره) در کنار ایشان بود

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی از ابتدای نهضت امام خمینی(ره) در کنار ایشان بود ابراز داشت: ایشان همواره در سالهای قبل از انقلاب از قیام امام راحل حمایت می کرد و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز نقش موثری در ثبیت و تقویت نظام اسلامی داشت.

حجت الاسلام صدیقی عنوان کرد: مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی، یک مجتهد موثر و دلسوزی برای نظام اسلامی بود و بعد از رحلت امام راحل نیز همواره در کنار مقام معظم رهبری حضور داشت ودارای روح بلند پرواز ، دشمن شکن و عزت ساز برای جامعه بود.

وی با اشاره به ابداعات و نوآوری های این مرجع فقید تقلید عنوان کرد: تاسیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) یکی از اقدامات موثر این مرجع تقلید در راستای تربیت و پرورش فقیهان و عالمان دین بود.

امام جمعه موقت تهران ابراز داشت: امروز تربیت یافتگان و فقیهانی که در این مرکز تحصیل کردند در ایام مختلف به کشورهایی که شیعیان در آنجا با موانعی مواجه هستند سفر تبلیغی دارند و آنها را معارف اسلامی آشنا می کنند.

حجت الاسلام صدیقی اضافه کرد: برخی از علما و مراجع دارای برکات و خدمات فراوانی برای جامعه و حوزه علمیه بودند که آیت الله فاضل از جمله آنها بود و امروز آثاری که از این مرجع تقلید وجود دارد سفره اهل اجتهاد است.