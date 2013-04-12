پیاده روی مدیران وزارت بهداشت در ششمین روز هفته سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم دکتر محمدحسن طریقت منفرد وزیر بهداشت، دکتر علیرضا مرندی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، دکتر فاطمه رخشانی معاون بهداشت وزارت بهداشت وئرییس ستاد برگزاری مراسم هفته سلامت، دکتر جیهان طویلا نماینده سازمان بهداشت جهانی در ایران، حجت الاسلام امرویی مشاور عالی شهردار تهران، دکتر منصوری رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، مهندس رحمتی رودسری دبیر هفته سلامت و رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت بهداشت و دکتر محمدمهدی گلمکانی مدیرکل اداره سلامت شهرداری تهران نیز حضور داشتند.

در این مراسم علاوه بر اجرای برنامه توسط شیرخدا و اهدای 55 جایزه به شرکت کنندگان در مراسم بر اساس قرعه کشی (شامل 5 دوچرخه، 15 دستگاه فشار خون، 15 دستگاه اسکوتر و پکیج شیرو لبنیات پگاه)، جمعی از مسئولان از جمله وزیر بهداشت در خصوص اهمیت ورزش و توجه به فشار خون به عنوان شعار سال سازمان بهداشت جهانی سخنرانی کردند.

برنامه های هفته سلامت روز شنبه 24 فروردین با برگزاری مراسم روز جهانی بهداشت در تالار امام جواد(ع) ساختمان مرکزی وزارت بهداشت و با حضور معاون اول رئیس جمهور به پایان می رسد.

بررسیها نشان می دهد فشارخون بالا سالانه سبب 7.5 ميليون مرگ در جهان است یعنی شامل 12 درصد کل مرگها می شود.

طبق تخمينهاي سازمان بهداشت جهاني، حدود 40 درصد بالغين 25 ساله و بالاتر مبتلا به فشارخون بالا هستند و پيش بيني مي شود تا سال 2025 شيوع آن به 60 درصد (1.56 ميليارد نفر) برسد.

همچنین، تعداد بيماران با فشارخون كنترل نشده از 600 ميليون نفر در سال 1980 به يك بيليون نفر در سال 2008 رسيده است. در بررسيهاي مختلف در كشورهاي مديترانه شرقي و خاور ميانه، شيوع فشارخون بالا از 10 درصد تا بيش از 17 درصد گزارش شده است.

شيوع فشارخون بالا در ايران براساس بررسي عوامل خطر بيماريهاي غير واگير در سال 88، در افراد 15 تا 64 ساله 16 درصد اعلام شد و طبق تخمينهاي سازمان جهاني بهداشت، شيوع فشارخون بالا در سال 2008 در مردان 35.8 درصد و در زنان 31.7 درصد بوده است.

از بين 16 عامل خطر بررسي شده در سال 2003 در ايران، بار بيماري فشارخون بالا در ايران بعد از چاقي و اضافه وزن، در رتبه دوم قرار دارد.