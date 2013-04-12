ورزش کوهنوردی تکیه گاهی امن برای جوانان/لزوم علمی سازی ورزش کوهنوردی

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی باغبانیان شامگاه پنجشنبه در دیدار با گروه های کوهنوردی بانوان استان کردستان اظهار داشت: در دنیای معاصر، ورزش به عنوان پدیده ای موثر در همه جوامع جایگاه ویژه ای پیدا کرده است و ارتباط فعالیت های بدنی و ورزش با علوم مختلف زمینه های جدیدی را برای مطالعه انسان فراهم کرده است.

وی با تاکید بر لزوم تزریق علم و دانش به ورزش یکی از مهمترین راهبردهای هیئت کوهنوردی استان کردستان را علمی کردن ورزش کوهنوردی عنوان کرد و افزود: رمز موفقیت در ورزش در حال حاضر استفاده از دانش و علم روز است و به همین دلیل راهبرد اصلی این هیئت به کارگیری علم در رشته کوهنوردی است.

سرپرست هیئت کوهنوردی کردستان با اشاره به جای خالی آموزش و پژوهش در ورزش ادامه داد: توجه به این دو مقوله بستر لازم برای علمی سازی کوهنوردی را فراهم می کند و تحقق این مهم یکی از اهداف هیئت کوهنوردی کردستان است.

باغبانیان با اشاره به وجود ظرفیت های فراوان در ورزشکاران این رشته به ویژه در میان بانوان کردستانی بر لزوم فعالیت بیشتر هیئت، برای رشد و ارتقای بار فنی آنها تاکید کرد و یادآور شد: باید برای رفع مشکلات در این خصوص گام های محکم تری برداشت.

وی شناسنامه دار کردن گروه های کوهنوردی را از دیگر اولویت های کاری هیئت کوهنوردی استان کردستان عنوان کرد و بیان کرد: شرط لازم در این زمینه توجه به بیمه ورزشکاران است تا بتوانند از مزایای آن در موقع نیاز استفاده کنند.

سرپرست هیئت کوهنوردی کردستان گفت: دانایی پیش نیاز و مقدمه توانایی جسمانی و ورزش است و با رویکرد علمی به ورزش علاوه بر تندرستی ورزشکاران زمینه موفقیت آنها در عرصه های داخلی و بین المللی نیز فراهم می شود.

باغبانیان نبود حامیان مالی قدرتمند در این رشته را یکی از معضلات جدی این رشته ورزشی در کردستان دانست و افزود: حمایت کمی نیز که از این رشته وجود دارد به صورت خودجوش و متاثر از افراد متعصب و علاقمند به این ورزش است.

وی با بیان اینکه هیئت های ورزش از بودجه دولتی برخوردار نیستند، اظهار داشت: متاسفانه به تعدادی از ورزش هایی که طرفداران بیش تری دارند توجه زیادی می شود و در این میان ورزش کوهنوردی از سوی مسئولان مظلوم واقع شده است.

سرپرست هیئت کوهنوردی کردستان پذیرش مسئولیت در این ورزش را اقدامی بسیار دشوار و در عین حال لذت بخش و ناشی از احساس تعهد و وظیفه عنوان کرد و یادآور شد: یکی از نقاط افتخارآمیز این ورزش در چند ماهه اخیر کار و تلاش برای پیشرفت ورزش کوهنوردی است.

باغبانیان انسجام گروه ها و ورزشکاران رشته کوهنوردی را خواست هیئت دانست و ادامه داد: باید در این زمینه کوهنوردان حمایت لازم را از ما به عمل آورند تا با تلاش ورزشکاران کوهنورد و حمایت های اداره کل ورزش و جوانان کردستان زمینه رشد و بالندگی این ورزش در سطح استان فراهم شود.