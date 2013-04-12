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۲۳ فروردین ۱۳۹۲، ۱۰:۵۰

ملاقات رئيس مركزعربي ارتباط وهمبستگي بين‌المللي با سفير ايران در لبنان

ملاقات رئيس مركزعربي ارتباط وهمبستگي بين‌المللي با سفير ايران در لبنان

معن بشور رئيس مركز عربي ارتباط و همبستگي بين‌المللي روز پنجشنبه با حضور در محل سفارت كشورمان در بيروت با غضنفر ركن‌آبادي سفير جمهوري اسلامي ايران در لبنان ملاقات و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئيس مركز عربي ارتباط و همبستگي بين‌المللي با اشاره به تحولات سياسي لبنان، جهت گيري‌هاي وحدت‌آفرين جمهوري اسلامي ايران را ستود و بر اهميت حمايت از مقاومت و مبارزه با رژيم صهيونيستي تأكيد کرد.

 غضنفر ركن‌آبادي نيز در اين ديدار با اشاره به سياست اصولي جمهوري اسلامي ايران مبني بر لزوم وحدت بين تمامي طوايف و جريان‌هاي سياسي لبنان، حفظ ثبات در اين كشور را لازمه مقاومت عليه دشمن صهيونيستي دانست.

کد مطلب 2031030

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