به گزارش خبرگزاری مهر، رئيس مركز عربي ارتباط و همبستگي بينالمللي با اشاره به تحولات سياسي لبنان، جهت گيريهاي وحدتآفرين جمهوري اسلامي ايران را ستود و بر اهميت حمايت از مقاومت و مبارزه با رژيم صهيونيستي تأكيد کرد.
غضنفر ركنآبادي نيز در اين ديدار با اشاره به سياست اصولي جمهوري اسلامي ايران مبني بر لزوم وحدت بين تمامي طوايف و جريانهاي سياسي لبنان، حفظ ثبات در اين كشور را لازمه مقاومت عليه دشمن صهيونيستي دانست.
معن بشور رئيس مركز عربي ارتباط و همبستگي بينالمللي روز پنجشنبه با حضور در محل سفارت كشورمان در بيروت با غضنفر ركنآبادي سفير جمهوري اسلامي ايران در لبنان ملاقات و گفتگو کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، رئيس مركز عربي ارتباط و همبستگي بينالمللي با اشاره به تحولات سياسي لبنان، جهت گيريهاي وحدتآفرين جمهوري اسلامي ايران را ستود و بر اهميت حمايت از مقاومت و مبارزه با رژيم صهيونيستي تأكيد کرد.
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