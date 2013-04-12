به گزارش خبرگزاری مهر، رئيس مركز عربي ارتباط و همبستگي بين‌المللي با اشاره به تحولات سياسي لبنان، جهت گيري‌هاي وحدت‌آفرين جمهوري اسلامي ايران را ستود و بر اهميت حمايت از مقاومت و مبارزه با رژيم صهيونيستي تأكيد کرد.



غضنفر ركن‌آبادي نيز در اين ديدار با اشاره به سياست اصولي جمهوري اسلامي ايران مبني بر لزوم وحدت بين تمامي طوايف و جريان‌هاي سياسي لبنان، حفظ ثبات در اين كشور را لازمه مقاومت عليه دشمن صهيونيستي دانست.