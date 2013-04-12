پایگاه های فشارخون در استان ایلام راه اندازی شد

جواد نوراللهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس اعلام سازمان جهانی بهداشت 33 درصد افراد دنیا به فشارخون مبتلا هستند و با توجه به اهمیت این موضوع سازمان جهانی بهداشت شعار امسال روز جهانی بهداشت و هفته سلامت را با عنوان فشارخون را جدی بگیریم قرار داده است.

وی افزود: بیماری فشارخون عامل اصلی بیماری های قلبی عروقی ، علت اول مرگ و میر در کشور و پرهزینه ترین بیماری ها است که آمار آن درکشور درحال افزایش است.

وی اضافه کرد: فشار خون به عنوان یک بیماری نسبتا خاموش است به عنوان هفته سلامت نام گذاری شده است و در کشور ما از هر پنج نفر یک نفردارای فشار خون بالاست و در دنیا طبق آخرین گزارش سازمان بهداشت جهانی از هر سه نفر یک نفر دارای فشار خون بالاست.

وی ادامه داد: مرکز بهداشت استان هم در این هفته با راه اندازی پایگاه هایی فشارخون افراد را به صورت رایگان اندازه گیری می کند و آنهایی که دارای فشارخون نرمال هستند می توانند سالی یک بار فشارخون خود را اندازه گیری کنند فشارخون نرمال کمتر از 12 بر روی 8 است.

نورالهی اظهار داشت: راه های پیشگیری از افزایش فشارخون این است که میزان مصرف نمک را دررژیم غذایی کم کنیم ومیزان تحرکات خود را افزایش دهیم حداقل روزی نیم ساعت پیاده روی وتحرک داشته باشیم.