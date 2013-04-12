تدوین دو طرح جامع زندگی و درمان برای سهامداران عدالت در بیمه دانا

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کاردگر که به یاسوج سفر کرده است، صبح جمعه در نشستی با خبرنگاران افزود: این دو طرح بیمه ای در راستای موضوع سهام عدالت و با این نگاه که انسان محور توسعه است، تدوین شده اند.

وی بیان کرد: این طرحها به وزیر اقتصاد ارائه شده و در صورت تصویب پس از اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها، عملیاتی می شود.

کاردگر اظهار داشت: در طرح جامع زندگی برای فرزندان از صف تا ۱۵ سال بیمه زندگی تعریف شده تا پس از ۱۵ سال نسلی داشته باشیم که پشتوانه سرمایه ای برای تحصیل، اشتغال و ازدواج داشته باشند.

وی افزود: با اجرای این طرح و در صورت اجرای فاز دوم هدفمندسازیها، پول نقد کمتری در دست مردم قرار گرفته و اقتصاد کمتر تحت فشار قرار می گیرد.

کاردگر تصریح کرد: ورود این پول به صنعت بیمه باعث می شود این پول در واحدهای سرمایه گذاری کانالیزه شده و منجر به رشد تولید و اشتغال شود.

مدیرعامل بیمه دانا تاکید کرد: در طرح بیمه درمان تکمیلی نیز سهامداران سهام عدالت مشمول درمان تکمیلی قرار می گیرند.

بیمه دانا در درمان پیشرو صنعت بیمه است

وی بیان کرد: هم اکنون بیمه دانا در بحث درمان پیشرو صنعت بیمه است و بیشترین سهم را در بیمه درمان در کشور دارد.

کاردگر همچنین با اشاره به واگذاری ۵۵درصد بیمه دانا به سهام عدالت، گفت: با این واگذاری بیمه دانا طبق اصل ۴۴ قانون اساسی عملا خصوصی شده است.

وی با بیان اینکه سهام عدالت پتانسیل بالایی برای بیمه دانا دارد، افزود: طرحی در کشور اجرا شد که طی آن سهامداران سهام عدالت و دفاتر آن منتفع می شوند.

مدیرعامل بیمه دانا در تشریح این طرح اظهار داشت: طبق این طرح برای درآمدزایی دفاتر سهام عدالت، یک شرکت خدمات بیمه ای در این دفاتر به نام شرکت خدمات بیمه ای سهام عدالت ایمن دانا با عنوان سعاد ایجاد شد.

کاردگر افزود: این شرکت هم اکنون به ثبت رسیده و آموزش هایی بیمه ای انجام و مجوز کار بیمه ای به آنها داده شده است.

وی درآمدزایی و سود آوری را از مزایای این طرح برای بیمه دانا عنوان کرد و بیان داشت: این طرح هم اکنون در اکثر استانها اجرا شده است.

مدیرعامل بیمه دانا عنوان کرد: جامعه هدف تعریف شده در این طرح ۴۵میلیون نفر از افراد تحت پوشش سهام عدالت در کشور هستند و ۶۰شرکت سرمایه پذیر را نیز در بر می گیرد.

وی تخفیف ۷۰درصدی بیمه آتش سوزی، تخفیف ۱۰درصدی بیمه عمر و پس انداز و تخفیف ۱۰درصدی بیمه شخص ثالث و بدنه را از مزایای این طرح عنوان کرد.