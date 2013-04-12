افزایش دو برابری حقوق بازنشستگان فولاد

سید هادی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با این افزایش حقوق، ماهانه 40 میلیارد ریال برای تامین حقوق بازنشستگان صنعت فولاد در شهرستانهای قائم شهر وسوادکوه واریز می شود.



وی واریز این مبلغ افزایش حقوق را تاثیرگذار بر روند اقتصاد این شهرستانها دانست و مطرح کردن انتقال صندوق بازنشستگان فولاد به سازمان تامین اجتماعی را قانونی ندانست.

حسینی افزود: بر اساس قانون، این صندوق زیر مجموعه وزارت معدن بوده و زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی نیست.

نماینده مردم قائم شهر، جویبار، سوادکوه و سیمرغ در مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر فعالیت صندوق بازنشستگان فولاد بعنوان صندوقی مستقل تاکید دارند.

